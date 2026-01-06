Biatlon si uctí pamiatku zosnulého Nóra. Šprint v Oberhofe bude bez čísla 1

Medzinárodná biatlonová únia (IBU) vo štvrtkovom šprinte Svetového pohára v Oberhofe uctí pamiatku náhle zosnulého nórskeho reprezentanta Siverta Guttorma Bakkena.
Na jeho počesť nebude udelené štartovné číslo 1 a štartu pretekov bude predchádzať minútový potlesk.
"Chceme tým oceniť Sivertove výkony a jeho prínos biatlonu a tiež vzdať hold športovcovi a človeku, ktorého si ostatní vážili za jeho pozitívny prístup," uviedla vo vyhlásení IBU.
Preteky v Oberhofe budú prvé po úmrtí dvadsaťsedemročného Bakkena, ktorého našiel 23. decembra reprezentačný kolega Johan-Olav Botn mŕtveho v hotelovej izbe v talianskom Lavazé.
Bakken mal nasadenú masku simulujúcu vysokú nadmorskú výšku, príčina jeho úmrtia však nie je známa.
Líder SP Botn ani ďalší úspešný Nór, šiesty muž priebežného poradia Sturla Holm Laegreid, sa pretekov v Oberhofe kvôli chorobe nezúčastnia.