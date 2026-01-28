Slovákom úvod ME vôbec nevyšiel. Vo vytrvalostných pretekoch vyhral Francúz

Artur Ischakov.
Artur Ischakov. (Autor: Igor Stančík/slovenskybiatlon.sk)
28. jan 2026 o 12:53
Slovenský tím neposlal do Sjusjöenu dvojicu Jakub Borguľa a Šimon Adamov, ktorí sa pripravujú na ZOH.

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene

Výsledky - vytrvalostné preteky mužov na 20 km:

1.

Antonin Guigonnat

Francúzsko

52:08,9 min

(0)

2.

Isak Leknes Frey

Nórsko

+ 1:11 min

(2)

3.

Valentin Lejeune

Francúzsko

+ 1:13,3 min

(1)

4.

Elias Seidl

Nemecko

+ 1:14,1 min

(1)

5.

Didier Bionaz

Taliansko

+ 1:22,0 min

(2)

6.

Vetle Paulsen

Nórsko

+ 1:31,3 min

(1)

34.

Artur Ischakov

Slovensko

+ 3:36,8 min

(2)

81.

Damián Cesnek

Slovensko

+ 7:32,1 min

(4)

86.

Tomáš Sklenárik

Slovensko

+ 7:51,2 min

(2)

101.

Matej Badáň

Slovensko

+ 9:56,0 min

(4)

Francúzsky biatlonista Antonin Guigonnat získal titul majstra Európy vo vytrvalostných pretekoch na 20 km. Tridsaťštyriročný pretekár predviedol v nórskom stredisku Sjusjöen bezchybnú streľbu na všetkých štyroch položkách a triumfoval s náskokom 1:11 min. pred Isakom Leknesom Freyom z Nórska.

Pódium doplnil ďalší Francúz Valentin Lejeune so stratou 1:13,3. Najlepšie umiestnenie zo Slovákov dosiahol Artur Ischakov, ktorý s dvoma chybami finišoval na 34. mieste (+3:36,8).

Preteky boli bez najväčších mien svetového biatlonu, ktoré sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Najvyššie postaveným v rebríčku Svetového pohára bol na štartovej listine Isak Leknes Frey z Nórska.

Dvadsaťdvaročný držiteľ modrého dresu pre najlepšieho pretekára do 23 rokov figuruje v SP na priebežnom 15. mieste. Na rozdiel od Guigonnata však urobil na strelnici až dve chyby a dve penalizačné minúty ho stáli víťazstvo.

Rovnaký prístup so šetrením olympionikov zvolil aj slovenský tím, ktorý neposlal do Sjusjöenu dvojicu Jakub Borguľa a Šimon Adamov. Do dejiska kontinentálneho šampionátu tak cestovalo kvarteto Ischakov, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň.

Cesnek nesklopil štyri terče a obsadil 81. pozíciu (+7:32,1), Sklenárik urobil dve strelecké chyby a skončil na 86. priečke (+7:51,2). Najmenej sa darilo Badáňovi, ktorý mal takmer desaťminútovú stratu a so štyrmi penalizačnými minútami na konte figuroval na 101. mieste.

Biatlon

