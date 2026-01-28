Slovákom úvod ME vôbec nevyšiel. Vo vytrvalostných pretekoch vyhral Francúz

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene
Výsledky - vytrvalostné preteky mužov na 20 km:
1.
Antonin Guigonnat
Francúzsko
52:08,9 min
(0)
2.
Isak Leknes Frey
Nórsko
+ 1:11 min
(2)
3.
Valentin Lejeune
Francúzsko
+ 1:13,3 min
(1)
4.
Elias Seidl
Nemecko
+ 1:14,1 min
(1)
5.
Didier Bionaz
Taliansko
+ 1:22,0 min
(2)
6.
Vetle Paulsen
Nórsko
+ 1:31,3 min
(1)
34.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 3:36,8 min
(2)
81.
Damián Cesnek
Slovensko
+ 7:32,1 min
(4)
86.
Tomáš Sklenárik
Slovensko
+ 7:51,2 min
(2)
101.
Matej Badáň
Slovensko
+ 9:56,0 min
(4)
Francúzsky biatlonista Antonin Guigonnat získal titul majstra Európy vo vytrvalostných pretekoch na 20 km. Tridsaťštyriročný pretekár predviedol v nórskom stredisku Sjusjöen bezchybnú streľbu na všetkých štyroch položkách a triumfoval s náskokom 1:11 min. pred Isakom Leknesom Freyom z Nórska.
Pódium doplnil ďalší Francúz Valentin Lejeune so stratou 1:13,3. Najlepšie umiestnenie zo Slovákov dosiahol Artur Ischakov, ktorý s dvoma chybami finišoval na 34. mieste (+3:36,8).
Preteky boli bez najväčších mien svetového biatlonu, ktoré sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Najvyššie postaveným v rebríčku Svetového pohára bol na štartovej listine Isak Leknes Frey z Nórska.
Dvadsaťdvaročný držiteľ modrého dresu pre najlepšieho pretekára do 23 rokov figuruje v SP na priebežnom 15. mieste. Na rozdiel od Guigonnata však urobil na strelnici až dve chyby a dve penalizačné minúty ho stáli víťazstvo.
Rovnaký prístup so šetrením olympionikov zvolil aj slovenský tím, ktorý neposlal do Sjusjöenu dvojicu Jakub Borguľa a Šimon Adamov. Do dejiska kontinentálneho šampionátu tak cestovalo kvarteto Ischakov, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň.
Cesnek nesklopil štyri terče a obsadil 81. pozíciu (+7:32,1), Sklenárik urobil dve strelecké chyby a skončil na 86. priečke (+7:51,2). Najmenej sa darilo Badáňovi, ktorý mal takmer desaťminútovú stratu a so štyrmi penalizačnými minútami na konte figuroval na 101. mieste.