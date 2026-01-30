Ischakov predviedol zlepšený výkon na ME. Na pódiu sa tešili opäť dvaja Francúzi

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene
Výsledky - rýchlostné preteky mužov na 10 km:
1.
Damien Levet
Francúzsko
25:02,1 min
(0)
2.
Isak Leknes Frey
Nórsko
+ 9,7 s
(0)
3.
Gaetan Paturel
Francúzsko
+ 13,4 s
(0)
4.
Arttu Heikkinen
Fínsko
+ 37,0 s
(1)
5.
Denys Nasyko
Ukrajina
+ 40,1 s
(0)
6.
Leonhard Pfund
Nemecko
+ 43,9 s
(1)
19.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 1:25,7 min
(0)
60.
Matej Badáň
Slovensko
+ 2:44,7 min
(2)
76.
Damián Cesnek
Slovensko
+ 3:16,1 min
(3)
86.
Tomáš Sklenárik
Slovensko
+ 3:29,0 min
(2)
Francúzsky biatlonista Damien Levet získal titul majstra Európy v rýchlostných pretekoch na 10 km.
V nórskom stredisku Sjusjön predviedol v piatok bezchybnú streľbu a triumfoval s náskokom 9,7 sekundy pred Nórom Isakom Leknesom Freyom, ktorý získal striebro aj v stredajších vytrvalostných pretekoch na 20 km.
Pódium doplnil ďalší Francúz Gaetan Paturel so stratou 13,4. Spomedzi Slovákov dosiahol v šprinte najlepšie umiestnenie Artur Ischakov, ktorý vybielil všetky terče a obsadil 19. miesto (+1:25,7 min).
Preteky boli bez najväčších mien svetového biatlonu, ktoré sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Rovnaký prístup so šetrením olympionikov zvolil aj slovenský tím, ktorý neposlal do Sjusjönu dvojicu Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Do dejiska kontinentálneho šampionátu tak cestovalo kvarteto Ischakov, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň.
Badáň s dvoma chybami na strelnici uzavrel prvú šesťdesiatku (+2:44,7), Cesnek chyboval trikrát a skončil na 76. priečke (+3:16,1) a Sklenárikov výkon s dvoma minutými terčmi stačil na 86. miesto (+3:29,0).