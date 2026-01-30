Ischakov predviedol zlepšený výkon na ME. Na pódiu sa tešili opäť dvaja Francúzi

Na snímke slovenský biatlonista Artur Ischakov.
Na snímke slovenský biatlonista Artur Ischakov. (Autor: Slovenský biatlon - Igor Stančík )
TASR|30. jan 2026 o 13:10
Vybielil všetky terče a obsadil 19. miesto (+1:25,7 min).

ME v biatlone 2026 v Sjusjöene

Výsledky - rýchlostné preteky mužov na 10 km:

1.

Damien Levet

Francúzsko

25:02,1 min

(0)

2.

Isak Leknes Frey

Nórsko

+ 9,7 s

(0)

3.

Gaetan Paturel

Francúzsko

+ 13,4 s

(0)

4.

Arttu Heikkinen

Fínsko

+ 37,0 s

(1)

5.

Denys Nasyko

Ukrajina

+ 40,1 s

(0)

6.

Leonhard Pfund

Nemecko

+ 43,9 s

(1)

19.

Artur Ischakov

Slovensko

+ 1:25,7 min

(0)

60.

Matej Badáň

Slovensko

+ 2:44,7 min

(2)

76.

Damián Cesnek

Slovensko

+ 3:16,1 min

(3)

86.

Tomáš Sklenárik

Slovensko

+ 3:29,0 min

(2)

Francúzsky biatlonista Damien Levet získal titul majstra Európy v rýchlostných pretekoch na 10 km.

V nórskom stredisku Sjusjön predviedol v piatok bezchybnú streľbu a triumfoval s náskokom 9,7 sekundy pred Nórom Isakom Leknesom Freyom, ktorý získal striebro aj v stredajších vytrvalostných pretekoch na 20 km.

Pódium doplnil ďalší Francúz Gaetan Paturel so stratou 13,4. Spomedzi Slovákov dosiahol v šprinte najlepšie umiestnenie Artur Ischakov, ktorý vybielil všetky terče a obsadil 19. miesto (+1:25,7 min).

Preteky boli bez najväčších mien svetového biatlonu, ktoré sa pripravujú na blížiace sa ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Rovnaký prístup so šetrením olympionikov zvolil aj slovenský tím, ktorý neposlal do Sjusjönu dvojicu Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

Do dejiska kontinentálneho šampionátu tak cestovalo kvarteto Ischakov, Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek a Matej Badáň.

Badáň s dvoma chybami na strelnici uzavrel prvú šesťdesiatku (+2:44,7), Cesnek chyboval trikrát a skončil na 76. priečke (+3:16,1) a Sklenárikov výkon s dvoma minutými terčmi stačil na 86. miesto (+3:29,0).

