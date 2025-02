Lotyšského reprezentanta napadol tréner. Zlomil mi prst aj nos, vraví Rastorgujevs

„Myslím, že mám zlomený prst, zlomený nos a bolí ma aj rameno. Musím ísť do nemocnice, aby som vedel ako na tom som,“ hovoril Rastorgujevs.

Do národného tímu sa vraj nevráti pokiaľ bude pri ňom ďalej pôsobiť tréner Bričis a napadnutie chce riešiť na polícii.

Do kamery ukázal aj opuchnutý nos, ktorý si dovtedy zakrýval rúškom. „Potom boli moje šance na medailu už stratené,“ sťažoval sa.

Rastorgujevs za ním prišiel do hotelovej izby, kde podľa trénera prišlo ku konfliktu. Bričis sa ho vraj snažil vytlačiť z izby, pretože tam bol sám s ročným synom a nechcel, aby bolo dieťa svedkom ich konfliktu.

„Chcel som, aby mi vrátil lyže. Inak to budem riešiť. Vytlačil ma však von a v podstate ma knokautoval. Iba lekár tímu sa snažil celé to zastaviť. Niečo také by som od trénera skutočne nečakal. Čo urobí nabudúce? Vezme pušku a bude strieľať? Som z toho v šoku,“ tvrdil Rastorgujevs.