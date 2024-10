Prostitúcia a úplatky? Bývalý šéf biatlonu mal ísť do väzenia, verdikt chce zvrátiť

BRATISLAVA. Nezobral som ani jeden dolár, korunu či rubeľ,“ vyhlásil ostro Anders Besseberg. Od januára sa pred súdom bránil, že nebral žiadne úplatky a všetky výhody, ktoré poberal boli v podstate darmi a pozvánkami na poľovačky či iné stretnutia.

V jeho dome zaistila nórska polícia 13 kusov luxusných hodiniek a hotovosť 370-tisíc nórskych korún (približne 32-tisíc eur).

„Áno. Dostal som aj hodinky, no netušil som, že ich cena môže byť taká vysoká? Mal som si to overiť. V tomto ohľade som pochybil. Nikdy to však nebolo za protislužbu,“ vysvetľoval Besseberg hodinky Omega v hodnote 18-tisíc eur.