Víťazka Svetového pohára šokovala pred ZOH. Mám na to niekoľko dôvodov, vraví Nemka

Nemecká biatlonistka Franziska Preussová ukončí v tejto sezóne kariéru. Úradujúca víťazka Svetového pohára to povedala v online rozhovore s novinármi.
Nespresnila, či sa rozlúči bezprostredne po olympijských hrách, alebo absolvuje aj zvyšné preteky SP.
"Mám na to niekoľko dôvodov. Leto nebolo úplne podľa mojich predstáv. Najskôr problémy s ramenom, potom operácia ruky. To zo mňa vysávalo energiu.
Pred štartom sezóny som bola v pohode, lenže v decembri som chytila covid, čo ma vrátilo späť. Odvtedy sa mi nedarí dostať sa do tempa, "uviedla Preussová.
Vo Svetovom pohári debutovala v ročníku 2013/14, ale individuálny triumf jej dlho unikal. Na vlaňajších majstrovstvách sveta v Lenzerheide pridala k zlatu zo stíhacieho pretekov striebro a dva bronzy.
Na OH v Pekingu 2022 bola víťazka šiestich pretekov SP členkou bronzovej štafety.