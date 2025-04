Sex s prostitútkami bral ako úplatok. Bol som opitý, bráni sa exšéf biatlonovej únie

V apríli minulého roka ho súd poslal na tri roky do väzenia po tom, ako ho uznal vinným z korupcie. Ruský doping mal naozaj úmyselne prehliadať. A to luxusnými hodinkami, honosnými poľovačkami či prenájmom drahého auta.

Za to mu minimálne v jednom prípade dohodli sex s prostitútkou ako úplatok.

"Prezeral som si noviny a uvidel som inzerát so ženou, ktorá sa chcela telefonicky spojiť s nejakými mužmi. Zavolal som. Dostala päťdesiat alebo sto eur, presne si to nepamätám," priznal Besseberg pred odvolacím súdom bez toho, aby bol tento incident súčasťou obžaloby.

K tomu údajne došlo v súvislosti so zasadnutím správnej rady v Salzburgu v roku 2017.

Počas policajného výsluchu uviedol, že so ženou mohol mať pohlavný styk, teraz to na odvolacom súde opäť poprel.

Preto jej dovolil vstúpiť do svojej izby. Nehovorila po nemecky ani anglicky a tak sa obával, že mu ukradne peňaženku.

Po večeri vraj prišla do jeho izby istá žena. Besseberg tvrdil, že si myslel, že je od organizátorov súťaže a mala mu poskytnúť informácie o nasledujúcom dni.

Obvinený je však predovšetkým z využívania prostitútok v súvislosti s pretekmi v Moskve v roku 2013. Rusi ho mali touto službou podplatiť. Bývalý úradník však poprel, že by urobil niečo zlé.

"Existuje možnosť, že ste s ňou mali pohlavný styk, ale nepamätáte si to?" spýtal sa prokurátor. "Áno, samozrejme. Keby som bol úplne triezvy, možno by som si to pamätal," odpovedal mu Besseberg.