Zatiaľ je to veľké sklamanie. Víťazom je ten, kto sa nevzdáva, vraví Kuzminová o prvých neúspechoch

„Myslím si, že je to o tom, že chcem napísať jeden krásny príbeh. A možno ukázať ľuďom, ktorí sa boja alebo si menej veria, že všetko sa dá. Znovu to bude príbeh. Uvidíme, či bude s dobrým, lepším alebo vynikajúcim koncom,“ vravela vlani, keď ohlásila návrat.

BRATISLAVA. Keď pred rokom ohlásila návrat ku kariére, bol to šok. Asi nik nečakal, že by sa Anastasia Kuzminová po piatich rokoch plánovala vrátiť k biatlonu. Ťažko môže pomýšľať v boji s mladšími súperkami na rovnaké úspechy, aké dosiahla v minulosti.

„Je to veľké sklamanie. Nečakala som, že nedokážem využiť svoj potenciál. Deväť netrafených terčíkov je veľmi veľa,“ opisovala emócie na sociálnych sieťach.

V piatok v rýchlostných pretekoch chcela ukázať, že to bolo jednorazové zaváhanie. V behu potvrdila, že stále patrí medzi tie lepšie biatlonistky. Dosiahla 18. najrýchlejší čas a bola najlepšia z trojice Sloveniek.

V behu stíha, na strelnici nie

Znovu však prepadla na strelnici. Z 10 terčíkov trafila 4. Po dvoch pretekoch má len 50-percentnú úspešnosť streľby, čo je vo vrcholovom biatlone podpriemer.

Dobehla na 54. priečke so stratou 3:40 minúty. Umiestnenie je vzhľadom na jej streľbu ešte zázrakom.

Až za Kuzminovou sa umiestnili Sára Pacerová (62. miesto) a Júlia Machyniaková (70. priečka).

Kuzminová bola počas kariéry výnimočná v tom, že dokázala svoju formu zlepšovať a suverénne najlepšie výkony podávala na vrcholných podujatiach.

Dobrým ukazovateľom je, že v behu dokáže súperkám konkurovať. O lepší výsledok sa pripraví na strelnici.

S tromi streleckými chybami by v šprinte v piatok mohla bojovať o umiestnenie v top20. V Geilo sa ešte nominovala do stíhacích pretekoch. Na trať by však mala vybehnúť s veľkou stratou.