Kuzminová v Osrblí vynechá prvé preteky, Kapustová má presne opačný program

BRATISLAVA. Keď Anastasia Kuzminová oznámila, že sa vracia k biatlonovej kariére, vzbudila veľa otázok. Tou najčastejšou zrejme bolo, či dokáže nadviazať na svoje výkony z minulosti. „Je veľký rozdiel medzi amatérskou úrovňou a vrcholovou. Po štyri a pol roku sa budem musieť do tej vrcholovej dopracovať za pol roka. To je veľká výzva. Telo neregeneruje už tak rýchlo, ale svalová pamäť funguje, mám veľa skúseností,“ hovorila koncom novembra 39-ročná biatlonistka. Jej ostrý návrat sa mal uskutočniť na majstrovstvách Európy v Osrblí.

Žiadne skoršie štarty neprichádzali do úvahy vzhľadom na to, že ako bývalá biatlonistka musela byť pol roka zaradená do antidopingového systému a absolvovať aj antidopingové kontroly. Až následne môže začať súťažiť. A táto lehota vypršala len v polovici januára.

Formu si testovala bez pušky Kuzminová však prvý súťažný štart už absolvovala v sobotu 20. januára v poľskom stredisku Jakuszyce. Jej návrat sa tak stal skutočnosťou o pár dní skôr. kuzminová oznámila v októbri, že sa pripravuje na súťažný návrat a prvý raz sa predstaví na majstrovstvách Európy v Osrblí. Nebolo to však v biatlone, ale v bežeckom lyžovaní. V pretekoch na 10 kilometrov voľným štýlom v rámci seriálu Alpen Cup obsadila 19. priečku. V rámci prípravy tu však mala aj nepríjemný pád.

Výsledok pre trojnásobnú olympijskú víťazku nie je dôležitý. Kľúčové asi bolo, aby po takmer piatich rokoch zažila, aké je to znovu súťažiť a pracovať v tom najvyššom tempe. Hoci to boli len bežecké preteky.

Kapustovú čakajú hneď prvé preteky Tento týždeň ju čaká už prvý ostrý štart v biatlone a hneď na majstrovstvách Európy, ktoré hostí Osrblie od 24. do 28. januára. Hneď prvý deň podujatia sú na programe vytrvalostné preteky, v ktorých ešte Kuzminová nenastúpi. Na štarte však bude napríklad vychádzajúca hviezda slovenského biatlonu Ema Kapustová. Pre ňu to však bude zároveň takmer naisto aj jediný štart v Osrblí, pretože sa pripravuje na juniorské majstrovstvá Európy. Tréner Martin Otčenáš predpokladá, že v ďalších pretekoch by nemala nastúpiť.

„Mala by sa predstaviť v individuálnych pretekoch. Myslím, že len v nich. Musel by to byť nejaký super výsledok, aby štartovala aj v ďalších,“ hovoril Otčenáš pre slovenskybiatlon.sk. Zo slovenského tímu absolvujú celý program majstrovstiev Európy Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Mária a Zuzana Remeňové a Júlia Machyniaková. Práve títo seniori by mali bojovať o najvyššie priečky. Podľa trénera Petra Kazára majú za cieľ obsadiť 15. až 20. miesto. Prekvapiť môže Kuzminová, no treba mať na pamäti, že bezmála päť rokov nebola vo vrcholovom biatlone a na štart biatlonových pretekov sa postaví po 1769 dňoch.

V slovenskej nominácii je takmer polovica tímu v juniorskom veku. Šiesti z trinástich pretekárov. Okrem Kapustovej sú to Sára Pacerová, Kristína Makovínyová, Matej Badáň, Sebastián Ilavský a Šimon Adamov. Juniori bez Kapustovej naisto nastúpia v piatok v rýchlostných pretekoch. Ak sa niekto z nich prebojuje do stíhačky, nastúpi aj v sobotu. Bolo by to však skôr prekvapenie. V nedeľu do v pretekoch štafiet by mali nastúpiť najmä seniori, ktorých zrejme doplní Kuzminová. Otáznik je zatiaľ nad druhým mužom v miešanej štafete. Pred rokom bolo maximom v rámci ME v individuálnych pretekoch 41. miesto Michala Šimu v stíhacích pretekoch. Ale v súťaži miešaných dvojíc prekvapili Zuzana Remeňová s Matej Kazárom 11. priečkou.

Vytrvalostné preteky sú voľne prístupné Vstupenky na šampionát sú stále v predaji. V stredu, kedy sú na programe vytrvalostné preteky bude vstup do areálu zadarmo. Súťažný program bude pokračovať v piatok, v sobotu a v nedeľu. Na tieto dni sú v Ticketportali v predaji vstupenky za 7 eur, deti od 6 do 15 rokov majú vstup za 1 euro a do 6 rokov je vstup bezplatný. Priame prenosy zo všetkých súťaží počas majstrovstiev sveta v Osrblí bude vysielať RTVS. Vzhľadom na šampionát budú v Osrblí dopravné obmedzenia. Organizátori pripravili tri záchytné parkoviská a kyvadlovú dopravu až k areálu.

Okrem toho by mali byť posilnené autobusové spoje a počas konania ME platí v regionálnej autobusovej doprave BBSK bezplatná preprava.