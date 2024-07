Slovenskí bejzbalisti sa na európsky šampionát nepozrú, v kvalifikácii si pripísali len jednu výhru

BRATISLAVA. Slovenskí bejzbalisti chceli v Belehrade vybojovať postup na Majstrovstvá Európy v roku 2025. Nakoniec vybojovali iba jednu výhru, čo im nestačilo ani na postup do finále kvalifikácie.

Že to Slováci nebudú mať jednoduché, to ukázal už prvý zápas so Slovinskom.

Navzdory tomu, že tréneri na kopec postavili Jakuba Ižolda, tak súperovi podľahli 2-4 Slovákov v tomto zápase potrápila hlavne produktivita na pálke a zbytočné chyby v obrane.