Štvrtá desiatka klasicky a opäť iná víťazka. Nórka zdolala aj líderku celkového poradia

Tour de Ski - 2. etapa
10 km ženy klasicky s intervalovým štartom:
1.
Astrid Slindová
Nórsko
25:33,7 min
2.
Teresa Stadloberová
Rakúsko
+ 7,0 s
3.
Jessica Digginsová
USA
+ 8,8 s
Nórska bežkyňa na lyžiach Astrid Slindová triumfovala v pondelkovej 2. etape Tour de Ski, ktorou bola desiatka klasicky s intervalovým štartom v talianskom Dobbiacu.
V cieli mala náskok sedem sekúnd pred druhou Rakúšankou Teresou Stadloberovou, tretia skončila líderka celkového poradia Svetového pohára Američanka Jessica Digginsová s odstupom 8,8 s.
V sezóne sa išla v poradí už štvrtá desiatka intervalovo a opäť mala inú víťazku. Tridsaťsedemročná Slindová zaznamenala piate prvenstvo v kariére a prvé v sezóne.
Na pódium sa dostala druhýkrát v ročníku, už predtým to dokázala na desiatke voľne v Davose. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.
Tretia etapa je na programe po jednodňovej pauze v stredu. Na programe v Dobbiacu sú preteky na 5 km voľnou technikou s hromadným štartom.
Lyžiari vybehnú na trať v takzvaných vlnách podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.