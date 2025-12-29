Štvrtá desiatka klasicky a opäť iná víťazka. Nórka zdolala aj líderku celkového poradia

Astrid Slindová
Astrid Slindová (Autor: Y/Sports Infos)
TASR|29. dec 2025 o 16:16
ShareTweet0

Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.

Tour de Ski - 2. etapa

10 km ženy klasicky s intervalovým štartom:

1.

Astrid Slindová

Nórsko

25:33,7 min

2.

Teresa Stadloberová

Rakúsko

+ 7,0 s

3.

Jessica Digginsová

USA

+ 8,8 s

Nórska bežkyňa na lyžiach Astrid Slindová triumfovala v pondelkovej 2. etape Tour de Ski, ktorou bola desiatka klasicky s intervalovým štartom v talianskom Dobbiacu.

V cieli mala náskok sedem sekúnd pred druhou Rakúšankou Teresou Stadloberovou, tretia skončila líderka celkového poradia Svetového pohára Američanka Jessica Digginsová s odstupom 8,8 s. 

V sezóne sa išla v poradí už štvrtá desiatka intervalovo a opäť mala inú víťazku. Tridsaťsedemročná Slindová zaznamenala piate prvenstvo v kariére a prvé v sezóne.

Na pódium sa dostala druhýkrát v ročníku, už predtým to dokázala na desiatke voľne v Davose. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. 

Tretia etapa je na programe po jednodňovej pauze v stredu. Na programe v Dobbiacu sú preteky na 5 km voľnou technikou s hromadným štartom.

Lyžiari vybehnú na trať v takzvaných vlnách podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.

Beh na lyžiach

    Astrid Slindová
    Astrid Slindová
    Štvrtá desiatka klasicky a opäť iná víťazka. Nórka zdolala aj líderku celkového poradia
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Štvrtá desiatka klasicky a opäť iná víťazka. Nórka zdolala aj líderku celkového poradia