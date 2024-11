Trénerom neverila, aký má náskok. Karlssonová zatienila návrat Johaugovej

Vo fínskom stredisku Ruka vyhrala v piatok preteky na 10 km klasicky s intervalovým štartom so suverenným náskokom 46,5 sekundy pred nórskou hviezdou Therese Johaugovou. Tretia skončila ďalšia Nórka Astrid Öyre Slindová (+54,0 s).

Štvornásobná olympijská šampiónka Johaugová sa do bielej stopy vrátila po viac ako dvoch rokoch a dokázal skončil hneď na pódiu.

Tridsaťšesťročná Nórka pôvodne ukončila kariéru v marci 2022. Po pauze vyplnenej materskými povinnosťami ohlásila 14-násobná majsterka sveta návrat s výhľadom na domáce MS v Trondheime.

Obhajkyňa veľkého glóbusu Jessie Digginsová z USA skončila siedma.

"Bolo to neuveriteľné. Možno moje najlepšie preteky v živote. Som rada, že som mohla štartovať, pretože to nebolo jasné. Pocity sú skvelé. Neverila som odstupom, ktoré mi hovorili na trati. Fantastické," uviedla Karlssonová do mikrofónu FIS.

V sobotu sú v Ruke na programe šprinty mužov i žien klasicky. Trojdňové podujatie vyvrcholí v nedeľu hromadnými pretekmi na 20 km voľne.