Aj medzi mužmi bol najlepší Nór. Slováci výrazne zaostali

MSJ v severskom lyžovaní
beh na lyžiach - hromadný štart juniorov na 20 km:
1.
Emil August Longva
Nórsko
44:07,6 min.
2.
Marco Pinzani
Taliansko
+1,8 s
3.
Anton Kemppi
Fínsko
+3,2 s
30.
Ján Adamov
Slovensko
+2:32,3 min
67.
Tomáš Cenek
Slovensko
+6:20,6 min
68.
Jelisej Kuzmin
Slovensko
+6:29,5 min
Nórsky bežec na lyžiach Emil August Longva sa stal juniorským majstrom sveta v pretekoch na 20 km s hromadným štartom na prebiehajúcom šampionáte v Lillehammeri.
Nór zvládol najlepšie záverečné kilometre, keď sa odpútal od vedúceho kvarteta a zvíťazil pred strieborným Talianom Marcom Pinzanim (+1,8 s) a bronzovým Fínom Antonom Kemppim (+3,2).
Na Daniela Pedranziniho, ktorý dlho udával tempo skupiny, zostalo iba štvrté miesto.
Slovensko malo v mužských pretekoch trojité zastúpenie. Najlepšie sa umiestnil Ján Adamov, ktorý prišiel do cieľa na 30. priečke so stratou dvoch minút a 32 sekúnd. Tomáš Cenek finišoval na 67. mieste, Jelisej Kuzmin o jednu pozíciu pod ním.