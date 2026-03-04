Aj medzi mužmi bol najlepší Nór. Slováci výrazne zaostali

Na snímke slovenský bežec na lyžiach Tomáš Cenek.
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Tomáš Cenek. (Autor: TASR)
TASR|4. mar 2026 o 14:20
ShareTweet1

Zvládol najlepšie záverečné kilometre.

MSJ v severskom lyžovaní

beh na lyžiach - hromadný štart juniorov na 20 km:

1.

Emil August Longva

Nórsko

44:07,6 min.

2.

Marco Pinzani

Taliansko

+1,8 s

3.

Anton Kemppi

Fínsko

+3,2 s

30.

Ján Adamov

Slovensko

+2:32,3 min

67.

Tomáš Cenek

Slovensko

+6:20,6 min

68.

Jelisej Kuzmin

Slovensko

+6:29,5 min

Nórsky bežec na lyžiach Emil August Longva sa stal juniorským majstrom sveta v pretekoch na 20 km s hromadným štartom na prebiehajúcom šampionáte v Lillehammeri.

Nór zvládol najlepšie záverečné kilometre, keď sa odpútal od vedúceho kvarteta a zvíťazil pred strieborným Talianom Marcom Pinzanim (+1,8 s) a bronzovým Fínom Antonom Kemppim (+3,2).

Na Daniela Pedranziniho, ktorý dlho udával tempo skupiny, zostalo iba štvrté miesto.

Slovensko malo v mužských pretekoch trojité zastúpenie. Najlepšie sa umiestnil Ján Adamov, ktorý prišiel do cieľa na 30. priečke so stratou dvoch minút a 32 sekúnd. Tomáš Cenek finišoval na 67. mieste, Jelisej Kuzmin o jednu pozíciu pod ním.

Beh na lyžiach

    Na snímke slovenský bežec na lyžiach Tomáš Cenek.
    Na snímke slovenský bežec na lyžiach Tomáš Cenek.
    Aj medzi mužmi bol najlepší Nór. Slováci výrazne zaostali
    dnes 14:20|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Aj medzi mužmi bol najlepší Nór. Slováci výrazne zaostali