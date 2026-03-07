Fínsky bežec na lyžiach ovládol kategóriu do 23 rokov. Medzi ženami oslavuje Nórka

Niko Anttola.
Niko Anttola. (Autor: X/FIS Cross-County)
TASR|7. mar 2026 o 18:51
ShareTweet0

V tímovej súťaži sa z triumfu sa radovali reprezentanti Rakúska.

Fínsky bežec na lyžiach Niko Anttola sa stal majstrom sveta v kategórii do 23 rokov v individuálnych pretekoch na 10 km klasicky na prebiehajúcom šampionáte v Lillehammeri.

S časom 24:23,0 minúty triumfoval v sobotu o 30,8 sekundy pred Nórom Casperom Kvamom Grindhagenom. Bronz získal Švéd Anton Grahn (+39,2 s).

Medzi ženami v kategórii do 23 rokov získala zlato Nórka Eva Ingebrigtsenová (28:43,2 min). Druhú priečku obsadila Švajčiarka Marina Kaelinová (+32,8 s) a pódium doplnila Leonie Perryová z Francúzska (+1:03,6 min).

V sobotu bola na programe aj tímová súťaž v skokoch na lyžiach. Z triumfu sa radovali reprezentanti Rakúska (1047,9 b). Striebro získalo nemecké kvarteto (1034,4) a bronz si vyskákali Nóri (989,2).

MS juniorov v severskom lyžovaní 2026

Beh na lyžiach - U23 muži 10 km klasicky: 1. Niko Anttola (Fín.) 24:23,0 min, 2. Casper Kvam Grindhagen (Nór.) +30,8 s, 3. Anton Grahn (Švéd.) +39,2

Beh na lyžiach - U23 ženy 10 km klasicky: 1. Eva Ingebrigtsenová (Nór.) 28:43,2 min, 2. Marina Kaelinová (Švajč.) +32,8 s, 3. Leonie Perryová (Fr.) +1:03,6 min

Skoky na lyžiach - muži súťaž tímov: 1. Rakúsko 1047,9 bodov, 2. Nemecko 1034,4, 3. Nórsko 989,2

Beh na lyžiach

    Niko Anttola.
    Niko Anttola.
    Fínsky bežec na lyžiach ovládol kategóriu do 23 rokov. Medzi ženami oslavuje Nórka
    dnes 18:51
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Zimné športy»Beh na lyžiach»Fínsky bežec na lyžiach ovládol kategóriu do 23 rokov. Medzi ženami oslavuje Nórka