Adamov a Garguláková vyhrali na národnom šampionáte. V šprintoch uspela konkurencia

Michal Adamov.
Michal Adamov. (Autor: facebook/Slovenský olympijský tím)
TASR|12. jan 2026 o 09:57
Získali prvenstvo v disciplíne 10 km klasicky.

Michal Adamov a Alžbeta Garguláková sa stali majstrami Slovenska v behu na lyžiach v disciplíne 10 km klasicky.

V šprinte na 1,3 km voľne si prvenstvo v Kremnici - Skalka vybojovali Denis Tilesch a Michaela Straková.

Majstrovstvá Slovenska

šprint (1,3 km voľne)

muži: 1. Denis Tilesch (MKL Kremnica) 2. Michal Adamov (TJ Tatran Hybe), 3. Ján Mikuš (LK SKI TEAM JASE Látky)

ženy: 1. Michaela Straková (ŠKP Banská Bystrica), 2. Barbora Klementová (Klub lyžiarov Nováky), 3. Alžbeta Garguláková (TJ Tatran Hybe)

dištančné preteky (10 km klasicky)

muži: 1. Adamov 30:03,4 min., 2. Mikuš +1:30,1, 3. Tilesch +2:01,6

ženy: 1. Garguláková 36:11,6 min., 2. Klementová +3:30,9, 3. Emma Piatková (BK Opalisko Z. Poruba) +5:49,6

Beh na lyžiach

    dnes 09:57
