VIDEO: Dončič režíroval víťazstvo Lakers, Wembanyama potiahol San Antonio

Luka Dončič
Luka Dončič (Autor: TASR/AP)
TASR|9. mar 2026 o 07:30
Slovinec si pripísal 35 bodov.

Slovinský basketbalista Luka Dončič pomohol 35 bodmi k víťazstvu Los Angeles Lakers nad New Yorkom Knicks 110:97.

Domáci hrali bez LeBrona Jamesa, ktorý si v predošlom zápase pomliaždil ľavý lakeť. Austin Reaves pridal 25 bodov.

Knicks majú v tejto sezóne priemer 117 bodov na zápas.

Tréner Lakers JJ Redick povedal, že práve úsilie jeho tímu potlačiť útok hostí vytvorilo základ pre víťazstvo. „Dnes bolo kľúčové jedno – a to úsilie v obrane i v útoku. Robili sme to počas celého zápasu.“

VIDEO: Zostrih akcii Dončiča v zápase s Knicks

Boston zvíťazil na palubovke Clevelandu 109:98, Jayson Tatum k tomu prispel 20 bodmi. Päť hráčov Celtics skončilo s dvojciferným počtom bodov, najviac (23) ich nastrieľal Jaylen Brown.

„Myslím si, že sme odviedli dobrý výkon,“ citovala agentúra AP Tatuma. Ten sa vrátil do zostavy Celtics len v piatok po takmer 300 dňoch mimo hry, keďže sa liečil po natrhnutí pravej achillovej šľachy.

Victor Wembanyama strelil 29 bodov, jeho San Antonio zdolalo Houston 145:120. Francúzska superhviezda bola jedna zo šiestich hráčov Spurs, ktorí dosiahli dvojciferný počet bodov.

VIDEO: Zostrih akcii Wembaynamu v zápase s Houstonom

San Antonio „bombardovalo“ svojich rivalov zo Západnej konferencie sériou 21 trojbodových košov.

„Každý môže strieľať z akéhokoľvek miesta na ihrisku, takže tu je odpoveď pre každého. Je to všetko o pohybe. Máme chlapcov, ktorí hrajú s istotou a je to krásne vidieť,“ povedal Wembanyama.

San Antonio zvíťazilo v 15 z uplynulých 16 zápasov.

NBA - výsledky:

Cleveland - Boston 98:109

LA Lakers - NY Knicks 110:97

Miami - Detroit 121:110

Toronto - Dallas 122:92

New Orleans - Washington 138:118

Milwaukee - Orlando 91:130

San Antonio - Houston 145:120

Portland - Indiana 131:111

Sacramento - Chicago 126:110

Phoenix - Charlotte 111:99

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:


