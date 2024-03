Hejková sa predstaví vo Final Four už 16-krát v kariére: Postup si veľmi cením

PRAHA. Slovenská basketbalová trénerka Natália Hejková má šancu rozšíriť svoju zbierku úspechov. Úradujúce majsterky Česka ZVVZ USK Praha priviedla tretí rok za sebou do Final Four Európskej ligy (Euroligy).

Praha má oveľa tímovejší výber ako pred rokom

„Postup si veľmi cením. Máme oveľa tímovejší výber ako pred rokom, nemáme vyložene žiadnu hviezdu, ale je to družstvo. To je obrovská sila.

Keď sa pozriete na stránku Euroligu, tak tam nemám jediný highlight. O nás sa vôbec nepíše, pretože je ťažké vytiahnuť jednotlivé veci. Dať tam celý tím proste nejde.

Hral sa tretí zápas a na začiatku bola nervozita. V tej chvíli nám ale pomohol nejaký ľahký kôš a diváci. Dostali sa do toho a my sme začali veľmi dobre brániť. Dostať od Schia 54 bodov je veľmi dobré.

Hrali sme to, čo sme mali hrať a hrali sme to agresívne. V Schiu sme mali tiež nejaké pokyny, ale bolo to bez agresivity. Teraz to bolo agresívne a hráčky si za tým išli. Každá z nich k tomu niečo pridala,“ uviedla Hejková pre oficiálnu webstránku českej najvyššej súťaže.