Ďalšia edícia Zápasu hviezd aj s individuálnymi súťažami. Uspeje tím Slovensko?

V sobotu 24. januára o 17.00 h sa v Športovej hale v Prievidzi uskutoční ďalšia edícia stretnutia najlepších hráčov Tipos Slovenskej basketbalovej ligy.
Zápas hviezd sa uskutoční tentoraz vo formáte Slovensko vs. Svet.
Na základe hlasovania fanúšikov vznikli na oboch stranách základné päťky a hlavní tréneri, organizátori následne doplnili ďalšie mená na súpiske a účastníkov individuálnych súťaží v rámci sprievodného programu.
Kapitánom slovenského tímu bude Boris Bojanovský z Levíc, zostávajúce miesta doplnili Dalibor Hlivák (Prievidza), Lukáš Bolek (Nitra), Matej Siládi (Lučenec) a Milan Szabó (Slovan).
Na druhej strane bude tiež kapitánom hráč Levíc, konkrétne Rickey McGill. Do základnej zostavy sa dostal „domáci“ Sage Tolbert (Prievidza), Dimitrius Underwood (Nitra), Shamiel Stevenson (Slovan) a Jalil Beaubrun (Lučenec). Hlavnými trénermi sa na základe hlasovania stali Michal Madzin (Levice) a Gareth Murray (Prievidza).
zloženie Tipos Zápasu hviezd
Tím Slovensko: Dalibor Hlivák (BC Prievidza), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings), Matej Siládi (BKM Mimel Lučenec), Milan Szabó (BC Slovan Bratislava), Boris Bojanovský (Patrioti Levice), Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Adam Monček (Košice Wolves), Róbert Rožánek (Iskra Svit), Juraj Páleník (Spišskí Rytieri), Samuel Solčánsky (Patrioti Levice), Július Matušek (Iskra Svit), Tomáš Pavelka (BC Slovan Bratislava)
Tím Svet: Rickey McGill (Patrioti Levice), Dimitrius Underwood (Nitra Blue Wings), Shamiel Stevenson (BC Slovan Bratislava), Sage Tolbert (BC Prievidza), Jalil Beabrun (BKM Mimel Lučenec), Corey McKeithan (BC Komárno), Isaiah Hill (Spišskí Rytieri), Jordan Jones (Nitra Blue Wings), Davontrey Thomas (BC Prievidza), Andre Wesson (Patrioti Levice), Naje Smith (BC Prievidza), Sevon Witt (Iskra Svit)
tréneri: Michal Madzin (Levice), Gareth Murray (Prievidza)
TIPOS Skills challenge (súťaž v zručnostiach): Peter Kováčik (MBK Baník Handlová), Adam Monček (Košice Wolves), Rickey McGill (Patrioti Levice), Jasean Jackson (Iskra Svit)
BUDIŠ 3-point shootout (súťaž v streľbe za tri body): Dalibor Hlivák (BC Prievidza), Matej Siládi (BKM Mimel Lučenec), Isaiah Hill (Spišskí Rytieri), Gabe Dorsey (Patrioti Levice)
PARTNERS Slamdunk contest (súťaž v smečovaní): Dávid Novák (BC Prievidza), Tevin Smith (BKM Mimel Lučenec), Sage Tolbert (BC Prievidza), Shamiel Stevenson (BC Slovan Bratislava)