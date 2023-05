Tréner majstra predĺžil zmluvu, aj preto hráčky odmietli iné ponuky

Jankovič prišiel do kúpeľného mesta pred dvoma rokmi a na lavičke vybojoval za tento čas pre klub historické úspechy. Z tohto pohľadu bolo evidentné, že vedenie bude mať eminentný záujem v pokračovaní úspešnej spolupráce.

Bol to pre mňa dôležitý faktor, aby sme tu boli všetci spokojní a mohli sme tak pokračovať v začatej práci," vyjadril sa pokračujúci tréner Čajok pre klubový web.

Kvôli trénerovi zostávajú aj hráčky

Aj pre samotný klub bolo jednou z hlavných priorít vyriešenie trénerskej otázky. Základný stavebný kameň piešťanských úspechov sa podarilo udržať, so 43-ročným koučom môžu pokračovať v doterajšej spolupráci.

"U trénera Petra Jankoviča sme sa stretli s vysokým trénerským a osobnostným charakterom, preto sme veľmi radi, že podpísal v Piešťanoch nový kontrakt. Je to tréner, za ktorým stoja výsledky. Podarilo sa nám tiež obhájiť majstrovský titul.

Je to aj jeho vizitka, že hráčky dostávajú zaujímavejšie ponuky a predávajú sa do iných klubov. Nie je to iba môj pohľad, respektíve pohľad vedenia klubu, ale pozitívnu spätnú väzbu dostávam aj od samotných hráčok.

Možno niektoré mali lepšie ponuky, no zostávajú v našom klube práve kvôli nemu, taktiež podmienkam a zázemí klubu," uviedla na adresu Jankoviča generálna manažérka klubu Bronislava Borovičková.

