Záverečný deň trejdov v NBA bez prekvapení, Durant zostáva vo Phoenixe

NEW YORK. Posledný deň pred uzávierkou výmien v basketbalovej NBA už významný presun hviezdneho hráča nepriniesol.

Viacero tímov cítilo príležitosť získať do svojich radov Kevina Duranta, no dvojnásobný MVP finále zostáva vo Phoenixe Suns.

Klub z Arizony pred sezónou vyhlásil útok na titul, no aktuálne okupuje priečky na hranici postupu do play off a od januára ho sužujú vnútorné konflikty.