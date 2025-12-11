Zranenie ho vyradilo z hry takmer na mesiac. Wembanyama je blízko k návratu

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama (Autor: TASR/AP)
TASR|11. dec 2025 o 13:09
ShareTweet0

Patrí k najväčším oporám Spurs.

Basketbalistom San Antonia Spurs môže v semifinálovom stretnutí Pohára NBA proti Oklahome City Thunder potenciálne pomôcť Victor Wembanyama.

Návrat 21-ročnej francúzskej podkošovej opory naznačil tréner Mitch Johnson.

Wembanyamu vyradilo takmer na mesiac z hry natiahnuté ľavé lýtko, svojmu tímu chýbal v 12 zápasoch.

„Má za sebou intenzívny deň a uvidíme, ako na to zareaguje. Je hlavnou oporou nášho tímu, ale potrebuje k tomu aj spoluhráčov,“ citovala agentúra AP Johnsona.

Francúzsky reprezentant patrí k oporám Spurs, v priemere dosahuje v zápasoch na 26,2 bodu, 12,9 doskoku a 4 asistencie.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

Basketbal

Basketbal

    Victor Wembanyama
    Victor Wembanyama
    Zranenie ho vyradilo z hry takmer na mesiac. Wembanyama je blízko k návratu
    dnes 13:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Zranenie ho vyradilo z hry takmer na mesiac. Wembanyama je blízko k návratu