Brooklyn prehrával o 21 bodov, následne k obratu zavelil Durant

NEW YORK. Basketbalisti Brooklynu Nets zvíťazili v noci na štvrtok v NBA na palubovke New Yorku Knicks 110:98, hoci na začiatku tretej štvrtiny prehrávali o 21 bodov. Posilnili si tak šancu na zisk najlepšej pozície v play in.

Kevin Durant sa na víťazstve hostí podieľal 32 bodmi, 11 asistenciami a 10 doskokmi, z toho 23 bodov zaznamenal v druhej polovici stretnutia. Dosiahol 14. triple double v kariére.

NBA - základná časť - 7. apríl:

Detroit - Dallas 113:131

New York - Brooklyn 98:110

Atlanta - Washington 118:103