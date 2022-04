Je to definitívne. Play off bude bez Jamesa, Westbrooka či Davisa

NEW YORK. Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v NBA v noci na stredu na palubovke Denveru 116:97. Uspeli tak v treťom stretnutí za sebou a získali poslednú dvadsiatu miestenku do vyraďovacej časti.

San Antonio má pred sebou ešte tri zápasy v základnej časti a môže sa pokúsiť ešte preskočiť v tabuľke New Orleans a vybojovať si pred zápasom play in výhodu domáceho prostredia. Na Pelicans stráca jeden duel.

Nuggets mohla potešiť aspoň nečakaná prehra Minnesoty s Washingtonom, ktorý už nemá šancu postúpiť. V tabuľke tak majú naďalej náskok dva zápasy pred Timberwolves a držia poslednú priamu postupovú priečku do play off.

"Dnes sme nenastúpili s dostatočným sústredením a pocitom dôležitosti na duel. Akýkoľvek prívlastok existuje o dobrom tíme, my sme ho dnes nemali," povedal sklamaný tréner domácich Mike Malone.

Denver prehral doma so San Antoniom prvýkrát od januára 2017.

Suns rozhodli duel v tretej štvrtine šnúrou 29:9. "Nemôžem povedať, že sme nemali snahu. Bojovali sme až do konca. Máme však za sebou nesúrodú sezónu," priznal tréner Lakers Frank Vogel.

Los Angeles Lakers prehrali na palubovke najlepšieho tímu ligy 110:121 a neuspeli šiestykrát v sérii. Šampióni súťaže z roku 2020 tak definitívne stratili šancu postúpiť aj do predkola play off.

Utah si zaistil priamy postup do play off, keď zvíťazil 121:115 po predĺžení doma nad druhým najlepším tímom súťaže Memphisom. Play in sa vyhne aj Toronto, ktoré zvíťazilo nad Atlantou 118:108.

V záverečných piatich hracích dňoch sa bude ešte tuho bojovať najmä o čelo Východnej konferencie. Vedie Miami o 2,5 duelu pred trojicou tímov. Boston, Milwaukee a Philadelphia majú na konte 49 víťazstiev a 30 prehier.