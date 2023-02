Líder ligy Boston zvládol drámu vo Philadelphii, trojkou v závere rozhodol Tatum

Sixers nestačilo 41 bodov a 12 doskokov Joela Embiida. Kamerunský pivot dokázal aj v závere trafiť ďalekonosnú trojku, no až po klaksóne.

Memphis v defenzívne ladenom súboji dokázali udržať Denver na najnižšom bodovom konte v sezóne.

Zároveň ukončili sériu štyroch triumfov Nuggets. "Sústredili sme sa na návrat do obrany. Cítili sme, že tento duel je dôležitý a pristúpili sme k nemu fenomenálne," pochvaľoval si tréner Memphisu Taylor Jenkins a jeho náprotivok Mike Malone mu dal za pravdu.

"Hráči súpera podali výkon, ako keby to bolo play off. Bežali za každou stratenou loptou, do obrany i útoku. My sme sa ich úrovni hry nedokázali vyrovnať."