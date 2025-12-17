Čakali na trofej viac ako 50 rokov. Rozhodol suverénny výkon v štvrtej štvrtine

Basketbalisti New York Knicks ukončili 52-ročné čakanie na trofej víťazstvom 124:113 nad San Antonio Spurs vo finále Pohára NBA.
Najvýraznejší podiel na tom mal Brit OG Anunoby, ktorý zaznamenal 28 bodov. Knicks prehrávali v 3. štvrtine už o 11 bodov, triumf si zabezpečili suverénnym výkonom v štvrtej časti hry, ktorú vyhrali 35:19.
V treťom ročníku súťaže sa radoval tretí rôzny tím. Vlani získali trofej hráči Milwaukee Bucks, rok predtým v premiérovej edícii zdvihli pohár nad hlavu Los Angeles Lakers.
Finálový súboj ročníka 2025 sa ako jediný nepočítal do základnej časti NBA. Každý hráč Knicks so štandardným kontraktom zarobil celkovo viac ako pol milióna amerických dolárov.
VIDEO: Záver finálového zápasu
„Skvelé tímové víťazstvo. Najužitočnejším hráčom sa stal Jalen Brunson, takže dúfam, že odteraz, keď sa bude spomínať toto ocenenie, tak vám príde prvý na um. Získať MVP a k tomu zvíťaziť, tak o tom práve je presne táto cena,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner New Yorku Mike Brown.
San Antonio bolo blízko k tomu, aby ukončilo 11-ročné čakanie na víťaznú trofej, ale aj po nevydarenej koncovke panovala spokojnosť k dosiahnutou prvou métou v sezóne.
„V druhom zápase po sebe sme hrali v kompletnom zložení proti veľmi dobrým a skúseným tímom. Takéto pohárové stretnutia nám prinášajú cenné skúsenosti.
Trochu sme sa trápili ako tím, dali sme im priveľa útočných doskokov a niekoľkokrát sme v útoku urobili unáhlené rozhodnutia. Mali sme niekoľko dobrých pozícií, ktoré nám nepadli,“ poskytol svoj pohľad na duel kouč Spurs Mitch Johnson.
Okrem samotnej trofeje pre víťaza si Jalen Brunson prevzal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča Pohára NBA s priemerom 33,2 bodu na zápas.
„OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson, Mitchell Robinson, bez nich by sme to nevyhrali. Odviedli skvelú prácu v tomto zápase.
Som veľmi šťastný, je to pre nás dôležitý základný kameň. Môžeme sa navyše poučiť z priebehu stretnutia.
Teší ma možnosť, ktorá sa nám vyskytla. Užijeme si, ale akonáhle odídeme, tak sa už budeme musieť posunúť ďalej,“ uviedol Brunson k výhre a cene pre MVP.
NBA - výsledok:
New York Knicks - San Antonio Spurs 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19)
Najviac bodov: Anunoby 28, Brunson 25, Towns 16 (11 doskokov) - Harper 21, Wembanyama 18, Fox 16
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia