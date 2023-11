Ďalší infarktový záver pre fanúšikov Golden State, Curry rozhodol v poslednej sekunde

Duel bol jeden z otváracích nového Pohára NBA, ktorého zápasy sa počítajú aj do základnej časti štandardnej sezóny.

NEW YORK. Basketbalisti Golden State vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NBA 141:139 na palubovke Oklahomy.

Strelecký líder tímu Shai Gilgeous-Alexander nehral pre problémy s ľavým kolenom.

"Videli sme zábavný zápas s výbornou intenzitou. Je to dobre vykonaná práca od NBA, keďže zápas v novembri priniesol vzrušenie. Inokedy bývajú v novembri 'temné' dni, ale takéto zápasy? Môžete ich oceniť," pochvaľoval si nový formát Draymond Green z Golden State.

Úradujúci šampióni z Denveru vyhrali nad Dallasom 125:114 a ich lídrovi Nikolovi Jokičovi chýbala k triple double jedna asistencia.

Srb mal 33 bodov a 14 doskokov. O jeden bod viac zaznamenal za hostí Luka Dončič, ktorý mal zároveň desať doskokov a na triple double mu chýbali dve asistencie. Jeho tím prehral prvýkrát v tejto sezóne.

"Je tu veľa pozitívnych vecí, na ktoré sa dá pozerať. To, čo nám prehralo zápas, sú moje straty lôpt a útočný rytmus. Myslím si, že keby to bolo minulý rok, prehrali by sme o 30 bodov," citovala agentúra AP slovinského rozohrávača.