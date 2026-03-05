VIDEO: Krejčí pomohol trojkou k dôležitému triumfu. Obhajca uspel a Boston hladko prehral

Český basketbalista Vít Krejčí prispel premenenou trojkou Portlandu k víťazstvu v NBA na palubovke Memphisu 122:114.
Pre Trail Blazers išlo o veľmi dôležitý triumf v priamom súboji o play-off, keďže na desiatom mieste Východnej konferencie majú teraz pred jedenástym Memphisom náskok 7 víťazstiev. Krejčí si okrem troch bodov pripísal aj šesť doskokov a tri asistencie.
Hlavnou postavou Portlandu bol rozohrávač Jrue Holiday, ktorý si 35 bodmi vylepšil osobné maximum v tejto sezóne. Pridal aj 11 asistencií.
Jerami Grant nastrieľal 30 bodov. Trail Blazers si poradili v druhom polčase aj bez pivota Donovana Clingana, ktorý bol vylúčený za faul lakťom.
VIDEO: Bodový výkon Holidaya
Krejčí premenil trojku na konci prvej štvrtiny, dôležitú úlohu však zohral najmä v tretej štvrtine, keď počas troch minút najprv asistoval Grantovi, následne získal loptu a z protiútoku prihral Grantovi na smeč.
Všetko zakončil peknou prihrávkou, po ktorej mal Grant úplne voľnú trojku, a tú nepremárnil. Trail Blazers tak získali osembodový náskok, ktorý už do konca zápasu nepustili.
Uspeli aj obhajcovia titulu Oklahoma City Thunder, ktorí zdolali New York na jeho palubovke 103:100.
Chet Holmgren sa pod víťazstvo podpísal 28 bodmi, Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 26 bodov a už je len dva zápasy od vyrovnania rekordu Wilta Chamberlaina, ktorý nastrieľal aspoň 20 bodov v 126 zápasoch za sebou. Gilgeous-Alexander ich má momentálne 124.
Philadelphia bez štyroch opôr zdolala podobne oslabený Utah 106:102. Tyrese Maxey zariadil víťazstvo 25 bodmi. Jazz na odvrátenie siedmej prehry za sebou nestačilo ani 30 bodov Keyonteho Georgea.
Charlotte naopak získalo už šieste víťazstvo za sebou a šestnáste z posledných 19 zápasov, keď prekvapivo jasne zdolalo Boston 118:89.
Hornets sa tak po slabšom úvode sezóny dostali na pozitívnu bilanciu a majú už náskok šiestich výhier pred pozíciami mimo postup do play-off. Do vyraďovacích bojov by sa tak mohli prebojovať po desiatich rokoch.
Podobne je na tom Atlanta, ktorá sa po obmene kádra dostala do formy a víťazstvo 131:113 nad Milwaukee bolo pre Hawks už piate v rade.
Išlo navyše o kľúčový triumf, keďže Atlanta je susedom Milwaukee v tabuľke a zvýšila svoj náskok na šesť víťazstiev. Bucks sa tak po štvrtej prehre za sebou play-off vzďaľuje. Nestačilo ani 24 bodov Janisa Antetokounmpa.
NBA - štvrtok, 5. marec
New York - Oklahoma City 100:103
Boston - Charlotte 89:118
Philadelphia - Utah 106:102
Memphis - Portland 114:122
Milwaukee - Atlanta 113:131
Los Angeles Clippers - Indiana 130:107
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: