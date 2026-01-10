Svit v dráme zdolal Spišskú Novú Ves, Slovan si doma poradil s Lučencom

Basketbalisti Iskry Svit uspeli v dôležitom súboji tímov na hranici postupu do vyraďovacej časti nad Spišskými Rytiermi 85:80 po predĺžení v sobotňajšom stretnutí 19. kola Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL).
V tabuľke im tak patrí posledná postupová 8. priečka o jeden duel práve pred regionálnym rivalom.
Druhý tím súťaže z Nitry zvíťazil na palubovke Handlovej 81:71. Na konte má tak naďalej päť prehier, o štyri viac ako líder ligy Levice, ktorý má jeden duel k dobru.
Tipos SBL - 19. kolo:
BC Slovan Bratislava - BKM Mimel Lučenec 97:90 (49:48)
najviac bodov: Medford 28, Thornton 26, Stevenson 15 - Boone 27 (10 doskokov), Beaubrun 26, Smith 17, 508 divákov
Iskra Svit - Spišskí Rytieri 85:80 pp (73:73, 36:33)
najviac bodov: Rožánek a Witt (12 doskokov) po 20, Jackson 17 - Kenney 17 (18 doskokov), Jefferson a Páleník po 15, 650 divákov
MBK Baník Handlová - Nitra Blue Wings 71:81 (33:41)
najviac bodov: Harris 23, Henson 20, Kováčik a Petráš po 8 - Underwood 21 (16 doskokov), Jones 19, Ragland 15, 350 divákov
BC Prievidza - BC Komárno 101:76 (54:38)
najviac bodov: Bishop 22, Toussaint 21, Davontrey 15 - Pospíšil 17, Ormiston 16, Gray a Wiggins po 15, 1275 divákov