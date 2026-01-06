VIDEO: Prekvapenie v Oklahome. Líder NBA utrpel nečakane vysokú prehru

Basketbalisti Atlanty s Vítom Krejčím po dvoch dňoch opäť prehrali v Toronte, tentoraz 100: 118.
Český reprezentant odohral vyše 27 minút, čo bolo najviac z náhradníkov na oboch stranách, a zaznamenal desať bodov, dve asistencie a dva doskoky.
Hawks si pripísali už deviatu porážku z posledných 11 zápasov NBA, v Kanade ich úspešnosť pri streľbe dosiahla len 39 percent úspešnosti.
Krejčí premenil dve z piatich trojok a celkovo tri zo šiestich striel aj obe šestky. Pridal tiež tri zisky, ale aj štyri fauly. Hosťom opäť chýbal Trae Young.
Laboruje so svalovým zranením a podľa zámorských médií rokuje s klubom o možnej výmene. Oporami Atlanty tak boli Onyeka Okongwu so 17 bodmi a 12 doskokmi, Jalen Johnson nazbieral 13 bodov či 14 doskokov.
Toronto malo úspešnosť streľby 52 percent a po celý zápas viedlo. Pred dvoma dňami si poradilo s rovnakým súperom podobným rozdielom (134: 117).
Znovu tak Raptors splnili úlohu favorita, z pozície štvrtého celku Východnej konferencie uspeli proti desiatemu. Viedli ich Brandon Ingram s 19 bodmi alebo Scottie Barnes s 18 bodmi a 10 doskokmi.
Trojku sekundu a jednu desatinu pred koncom pokoril svoj bývalý klub Phoenix Kevin Durant a zabezpečil Houstonu výhru 100:97. Celkovo dal Durant 26 bodov a pridal 10 doskokov.
"Nechcel by som znieť až príliš dramaticky, ale poviem to aj tak. Keď ma z Phoenixu vyhodili, cítil som, že mi dávali za vinu všetky problémy, ktoré sme ako tím vlani mali. Výhra poslednou strelou proti nim tak chutí vážne dobre, "povedal Durant, ktorého Phoenix v lete vymenil do Houstonu v rámci trejdu siedmich klubov.
Nečakanú a najvyššiu porážku v sezóne utrpel líder súťaže a obhajca titulu Oklahoma City od Charlotte, rovnakému súperovi Thunder podľahli prvýkrát od marca roku 2023.
So skvelou obranou tímu boli v útoku ťahúni Charlotte Brandon Miller s 28 bodmi alebo Kon Knueppel s 23 bodmi. Elitný strelec majstrov Shai Gilgeous-Alexander zostal na 21 bodoch, premenil len sedem pokusov z 21.
Veľká dráma sa odohrala v hale Philadelphie, kde Denver aj bez Nikoly Jokiča a Jamala Murrayho zvíťazil po predĺžení 125:124.
Duel rozhodol Bruce Brown strelou, ktorú zablokoval Joel Embiid, sudí ju však po skúmaní uznali ako kôš. O jediný bod zvíťazili tiež basketbalisti Los Angeles Clippers nad Golden State 103:102.
NBA - výsledky:
Detroit Pistons - New York Knicks 121:90 (30:29, 34:25, 25:15, 32:21)
najviac bodov: Cunningham 29 (13 asistencií), J. Green 17, Ivey 16 - Brunson 25, McBride 17, Mik. Bridges 10
Boston Celtics - Chicago Bulls 115:101 (31:14, 23:19, 31:34, 30:34)
najviac bodov: Simons 27, Pritchard 21, Brown 14 - Buzelis 26, Dosunmu a Vučevič (15 doskokov) po 15
Toronto Raptors - Atlanta Hawks 118:100 (31:26, 30:23, 25:24, 32:27)
najviac bodov: Ingram 19, Barnes 18 (10 asistencií), Barrett a Murray-Boyles po 17 - Okongwu 17 (12 doskokov), Risacher 16, N. Alexander-Walker 14
Houston Rockets - Phoenix Suns 100:97 (25:29, 29:31, 24:18, 22:19)
najviac bodov: Durant 26 (10 doskokov), Smith a Thompson po 17 - Booker 27, Brooks a O'Neale po 15
Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 97:124 (33:33, 17:34, 21:32, 26:25)
najviac bodov: S. Gilgeous-Alexander 21, Williams 16, Holmgren 15 - Miller 28, Knueppel 23, Mil. Bridges 17 (11 doskokov)
Philadelphia 76ers - Denver Nuggets 124:125 pp (26:29, 32:29, 35:29, 27:33 - 4:5)
najviac bodov: Embiid 32 (10 doskokov), Maxey 28, Edgecombe 17 - Pickett 29, Watson 24, Nnaji 21
Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 103:102 (31:19, 24:32, 21:13, 27:38)
najviac bodov: Leonard 24 (12 doskokov), Sanders 20, Collins 18 - Curry 27, Butler 24, Payton 14
Portland Trail Blazers - Utah Jazz 137:117 (36:26, 42:31, 36:26, 23:34)
najviac bodov: Avdija 33, Sharpe 29, Camara 15 - Markkanen 22, Nurkič 21 (12 doskokov), George 15
