Dončič exceloval, Dallas aj napriek tomu prehral s Phoenixom

NEW YORK. Basketbalisti Phoenixu vstúpili do série 2. kola play off NBA víťazstvom 121:114 nad Dallasom.

V úvodnom dueli semifinále Západnej konferencie sa proti víťazovi základnej časti strelecky "utrhol" Luka Dončič.

Ani jeho 45 bodov, ku ktorým pridal 12 doskokov a 8 asistencií, však nestačilo Mavericks na dosiahnutie úspešného výsledku.

Miami, rovnako ako Phoenix, potvrdilo rolu favorita. Najvyššie nasadený tím vo Východnej konferencii využil domáce prostredie, Philadelphiu zdolal 106:92 a ujal sa vedenia v sérii.