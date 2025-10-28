Gilgeous-Alexander boduje a Oklahoma ostáva neporazená. Jokič s triple double

Shai Gilgeous-Alexander
Shai Gilgeous-Alexander (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2025 o 07:27
Thunder zvíťazili nad Dallasom.

NEW YORK. Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyhrali aj štvrtý zápas v novej sezóne NBA, úradujúci šampióni zvíťazili v noci na utorok na palubovke Dallasu Mavericks 101:94.

Štvrtý triumf za sebou zaznamenalo aj San Antonio, ktoré zdolalo Toronto 121:103. Stopercentnú bilanciu si po troch stretnutiach držia aj hráči Philadelphie a Chicaga.

Thunder opäť potiahol úradujúci MVP finále i ligy Shai Gilgeous-Alexander, ktorý k víťazstvu prispel 23 bodmi. Mavericks vyhrali záverečnú štvrtinu 25:14, no nedokázali už zvrátiť duel.

Philadelphia zvíťazila nad Orlandom 136:124, najväčšiu zásluhu na tom mal Tyrese Maxey, autor 43 bodov. Nováčik VJ Edgecombe pridal 26 bodov. V ďalšom zápase Chicago zdolalo Atlantu 128:123.

Skvelý individuálny výkon predviedol Fín Lauri Markkanen, ktorý 51 bodmi a 14 doskokmi pomohol k triumfu Utahu nad Phoenixom 138:134. Suns nestačilo ani 34 bodov Devina Bookera.

Denver uspel na palubovke Minnesoty 127:114, v drese Nuggets zaznamenal Jamal Murray 43 bodov a Nikola Jokič sa blysol triple double za 25 bodov, 19 doskokov a 10 asistencií.

VIDEO: Triple double Jokiča

NBA - výsledky:

Detroit - Cleveland 95:116

Philadelphia - Orlando 136:124

Houston - Brooklyn 137:109

Chicago - Atlanta 128:123

New Orleans - Boston 90:122

San Antonio - Toronto 121:103

Dallas - Oklahoma City 94:101

Utah - Phoenix 138:134 pp

Minnesota - Denver 114:127

Golden State - Memphis 131:118

Los Angeles Lakers - Portland 108:122

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

