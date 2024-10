VIDEO: Dočkal sa v druhom zápase. Bronny James strelil svoj premiérový kôš v NBA

NEW YORK. Americký basketbalista Bronny James strelil svoj prvý kôš v NBA, no jeho Los Angeles Lakers prehrali na palubovke Clevelandu 110:134.

Duel v Clevelande bol pre Jamesovcov špeciálny aj v tom, že Bronny arénu navštevoval ako malé dieťa. "Vidieť ho dať prvý kôš v NBA v tejto aréne, neďaleko ktorej vyrastal, je neuveriteľný moment," uviedol LeBron podľa AFP.

Úradujúci šampióni z Bostonu Celtics utrpeli prvú prehru v sezóne, Indiane podľahli 132:135 po predĺžení.

Domácich Pacers viedol Bennedict Mathurin s 30 bodmi a 11 doskokmi, Pascal Siakam mal o bod menej a 7,3 sekundy pred koncom predĺženia rozhodol o triumfe svojho tímu trojkou.

"Je to veľká vec. Pár zápasov sme prehrali pre obraty či doskoky, tak sme chceli vyhrať tento. Nechali sme ich, aby sa dostali do hry, ale myslím, že sme ukázali bojovnosť. To je to, čo musíme robiť. Musíme byť tím, ktorý bojuje až do konca," konštatoval Siakam po dueli.

Jediní nezdolaní sú okrem Clevelandu hráči Oklahomy, ktorí zvíťazili nad San Antoniom 105:93. Karl-Anthony Towns sa 44 bodmi a 13 doskokmi podpísal pod triumf New Yorku v Miami 116:107.

Z prvého víťazstva v sezóne sa tešil Detroit, ktorý vyhral na palubovke Philadelphie 105:95. Sixers chýbali zranení Joel Embiid a Paul George.