Philadelphia je krok od postupu, Embiid rozhodol menej ako sekundu pred koncom

NEW YORK. Basketbalistov Philadelphie 76ers delí už iba jedno víťazstvo od postupu do 2. kola play off NBA.

V noci na štvrtok uspeli v treťom súboji štvrťfinále Východnej konferencie na palubovke Toronta Raptors 104:101 po predĺžení a v sérii vedú už 3:0 na zápasy.

O triumfe Sixers rozhodol Joel Embiid trojkou 0,8 sekundy pred koncom predĺženia, v zápase si celkovo pripísal 33 bodov a 13 doskokov.

Obhajca titulu z Milwaukee prehral v druhom zápase 1. kola doma s Chicagom 110:114. Bulls tak vyrovnali stav série na 1:1.