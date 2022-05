V závere súper šetril opory. Golden State začali semifinále suverénnou výhrou

NBA - semifinále play off

NEW YORK. Basketbalisti Golden State Warriors vstúpili úspešne do semifinálovej série play off NBA.

V prvom finále Západnej konferencie zdolali doma Dallas 112:87, Stephen Curry k tomu prispel 21 bodmi.

Warriors položili základ víťazstva už v prvej štvrtine, ktorú vyhrali o desať bodov.

Po tretej už mali k dobru 19 bodov a záverečnú časť odštartovali šnúrou 8:0, čim definitívne zlomili odpor súpera. V záverečnej päťminútovke už domáci šetrili opory.

VIDEO: Najlepšie momenty zo zápasu Golden State - Dallas v 1. zápase semifinále NBA