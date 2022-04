Atlanta a New Orleans uspeli v prvom kole play in a sú o krok bližšie k vyraďovacej časti

NEW YORK. Basketbalisti Atlanty a New Orleans živia šancu na účasť v play off NBA.

Hawks zvíťazili v play in o postup do zápasu o 8. nasadené miesto vo Východnej konferencii nad Charlotte 132:103 a zmerajú si sily s Clevelandom.

Pelicans zdolali v tej istej fáze na západe San Antonio 113:103 a stretnú sa s Los Angeles Clippers. Víťazi týchto duelov skompletizujú zoznam účastníkov vyraďovacej časti.

NBA - výsledky:

Východná konferencia - play in o postup do zápasu o 8. nasadené miesto:

Atlanta - Charlotte 132:103