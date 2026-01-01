VIDEO: Američan sa postaral o klubový rekord. Atlanta prerušila negatívnu sériu

Basketbalisti San Antonia Spurs potvrdili v zámorskej NBA status druhého najlepšieho tímu Západnej konferencie víťazstvom 134:132 nad New Yorkom Knicks.
Julian Champagnie sa postaral o nový klubový rekord v počte premenených pokusov za tri body, pod domáci triumf sa podpísal 11 trojkami a celkovo 36 bodmi.
Spurs sa tak svojmu súperovi revanšovali za nedávny finálový duel Pohára NBA, v polovici decembra prehrali s Knicks 113:124.
New York našiel premožiteľa po troch dueloch, naďalej však zostáva v tabuľke Východnej konferencie druhý.
Atlanta Hawks dokázala zvíťaziť po siedmich prehrách za sebou, pred vlastnými divákmi zdolala Minnesotu Timberwolves 126:102.
Domáci profitovali z návratu lotyšského pivota Kristapsa Porzingisa, k výhre pomohol 16 bodmi za necelých 18 minút.
NBA - štvrtok, 1. január
Charlotte - Golden State 125:132
Indiana - Orlando 110:112
Atlanta - Minnesota 126:102
Cleveland - Phoenix 129:113
Chicago - New Orleans 134:118
San Antonio - New York 134:132
Toronto - Denver 103:106
Milwaukee - Washington 113:114
Oklahoma - Portland 124:95
