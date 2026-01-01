VIDEO: Američan sa postaral o klubový rekord. Atlanta prerušila negatívnu sériu

Julian Champagnie.
Julian Champagnie. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. jan 2026 o 09:01
New York našiel premožiteľa po troch dueloch.

Basketbalisti San Antonia Spurs potvrdili v zámorskej NBA status druhého najlepšieho tímu Západnej konferencie víťazstvom 134:132 nad New Yorkom Knicks.

Julian Champagnie sa postaral o nový klubový rekord v počte premenených pokusov za tri body, pod domáci triumf sa podpísal 11 trojkami a celkovo 36 bodmi.

Spurs sa tak svojmu súperovi revanšovali za nedávny finálový duel Pohára NBA, v polovici decembra prehrali s Knicks 113:124.

New York našiel premožiteľa po troch dueloch, naďalej však zostáva v tabuľke Východnej konferencie druhý.

Atlanta Hawks dokázala zvíťaziť po siedmich prehrách za sebou, pred vlastnými divákmi zdolala Minnesotu Timberwolves 126:102.

Domáci profitovali z návratu lotyšského pivota Kristapsa Porzingisa, k výhre pomohol 16 bodmi za necelých 18 minút.

NBA - štvrtok, 1. január

Charlotte - Golden State 125:132


Indiana - Orlando 110:112


Atlanta - Minnesota 126:102


Cleveland - Phoenix 129:113


Chicago - New Orleans 134:118


San Antonio - New York 134:132


Toronto - Denver 103:106


Milwaukee - Washington 113:114


Oklahoma - Portland 124:95


Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia

    dnes 09:01
