VIDEO: Currymu padali trojky, Giddey s triple double. Oklahoma naďalej valcuje

Stephen Curry v zápase Golden State - Phoenix
Stephen Curry v zápase Golden State - Phoenix (Autor: TASR/AP)
5. nov 2025 o 07:44
Thunder sú jediným tímom bez prehry.

NEW YORK. Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA nad Milwaukee Bucks vysoko 128:100 a dosiahli tretí triumf v sérii.

Scott Barnes a RJ Barrett nazbierali zhodne 23 bodov. Domáci dokázali ustrážiť hviezdu hostí Jannisa Antetokounmpa, ktorý zaznamenal 22 bodov a osem doskokov.

Hráči Chicaga zvíťazili v priamom súboji o prvé miesto vo Východnej konferencii nad Philadelphiou 113:111 a v novej sezóne majú bilanciou šesť triumfov a jednu prehru.

Bulls potiahol Josh Giddey, ktorý zaznamenal triple-double za 29 bodov, 15 doskokov a 12 asistencií. Nikola Vučevič nazbieral 19 bodov a desať doskokov. Hosťom nepomohlo ani 39 bodov Tyresea Maxeyho.

Golden State Warriors zvíťazili nad Phoenixom Suns 118:107 aj vďaka 28 bodom lídra Stephena Curryho, ktorý premenil päť trojok.

V drese hostí nazbieral Devin Booker 38 bodov. New Orleans si poradilo so Charlotte 116:112 a po šiestich prehrách dosiahlo vôbec prvú výhru v novej sezóne.

Jediným tímom bez prehry je Oklahoma, ktorá v stredu zvíťazila na palubovke Los Angeles Clippers 126:107.

NBA - výsledky:

Toronto - Milwaukee 128:100

Atlanta - Orlando 127:112

Chicago - Philadelphia 113:111

New Orleans - Charlotte 116:112

Golden State - Phoenix 118:107

LA Clippers - Oklahoma 107:126

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

    dnes 07:44
