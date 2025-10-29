VIDEO: Antetokounmpo žiaril pri výhre Milwaukee, Oklahoma naďalej víťazí

NEW YORK. Úradujúci šampióni z tímu Oklahoma City Thunder zvíťazili v noci na stredu v zámorskej NBA nad Sacramentom Kings 107:101 a ani v piatom zápase sezóny nenašli premožiteľa.
Pod ich triumf sa podpísal 31 bodmi hviezdny Shai Gilgeous-Alexander, ktorý pridal aj deväť doskokov a štyri asistencie.
Bez prehry v úvodných štyroch dueloch sú hráči Philadelphia 76ers, ktorí vyhrali na palubovke Washingtonu Wizards 139:134 po predĺžení.
Hostí, ktorí prehrávali v tretej štvrtine až o 19 bodov, potiahol 39 bodmi a desiatimi asistenciami rozohrávač Tyrese Maxey.
Philadelphia pokračuje v pôsobivom začiatku, keď sa musí vyrovnať s limitovanou minutážou Joela Embiida a absenciou Paula Georgea. Do rúk to zobrali najmä rozohrávači.
„Stále sa snažíme prísť na mnoho vecí. Prišli sme však na to, že musíme hrať tvrdo bez ohľadu na to, kto nám chýba alebo kto je k dispozícii. Keď bolo potrebné, tak sme blokovali všetko a celkovo to bola skvelá bitka od našich chalanov,“ citovala agentúra AP trénera 76ers Nicka Nursea.
Giannis Antetokounmpo nazbieral 37 bodov, osem doskokov a sedem asistencií a jeho Milwaukee Bucks vyhral doma nad New Yorkom Knicks 121:111.
VIDEO: Zostrih akcii Giannisa Antetokounmpa
Reprezentant Grécka pokračuje vo vynikajúcom vstupe do sezóny, keď nadviazal na ocenenie pre najlepšieho hráča týždňa.
„Z môjho pohľadu to bolo veľmi jednoduché. Ako líder tohto tímu nezabúdam na veci a už od rozcvičovania som chcel udať tón. Toto je moje mesto a ja milujem, keď je zápas tvrdý.
Vtedy z toho ťažím. Teraz je najdôležitejší najbližší zápas, chceme zostať koncentrovaní a získať druhý triumf po sebe,“ vyjadril sa Antetokounmpo.
NBA - výsledky:
Washington Wizards - Philadelphia 76ers 134:139 pp (40:32, 32:36, 38:26, 16:32 - 8:13)
najviac bodov: Sarr 31 (11 doskokov), K. George 20, Bagley a McCollum po 14 - Maxey 39 (10 asistencií), Embiid 25, Grimes 23
Miami Heat - Charlotte Hornets 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29)
najviac bodov: Jaquez 28, Adebayo 26, An. Wiggins 21 - Ball 20, Knueppel 19, Sexton 18
Milwaukee Bucks - New York Knicks 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20)
najviac bodov: J. Antetokounmpo 37, Rollins 25, Trent 11 - Brunson 36, Bridges 24 (11 doskokov), Shamet 16
Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:28)
najviac bodov: Gilgeous-Alexander 31, Mitchell a Aa. Wiggins po 18 - LaVine 23, DeRozan 19, Westbrook 16
Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16)
najviac bodov: Butler 21, St. Curry 19, Podziemski a Post po 12 - Harden 20, Leonard 18, Zubac 14 (12 doskokov)
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: