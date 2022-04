Phoenix prehral a prišiel o jedného z lídrov. Miami potiahol za výhrou Butler

NEW YORK. Suverénny víťaz základnej časti basketbalovej NBA Phoenix Suns neuspel v druhom domácom stretnutí 1. kola play off NBA, keď podľahol New Orleansu 114:125.

Pelicans vyrovnali sériu na 1:1, v ich drese sa najviac darilo Brandonovi Ingramovi s 37 bodmi.

Za Suns dal najviac bodov Devin Booker, ktorý však všetkých svojich 31 bodov zaznamenal v prvom polčase a v tretej štvrtine odstúpil pre zranenie zadného stehenného svalu.

Druhé najlepšie mužstvo po základnej časti Memphis vyrovnalo po výhre 124:96 sériu s Minnesotou. Ja Morant z tímu Grizzlies takmer dosiahol na triple double, pripísal si 23 bodov, 10 asistencií a 9 doskokov.