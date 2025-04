VIDEO: Jokič dosiahol triple-double s najväčším počtom bodov v histórii, exceloval aj Curry

Pre tím trénera Stevea Kerra to bol tretí triumf v rade, od príchodu Jimmyho Butlera prehrali len štyri z 23 stretnutí.

NEW YORK. Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke Memphisu Grizzlies 134:125. Ústrednou postavou zápasu bol Stephen Curry.

Stal sa zároveň vôbec prvým hráčom, ktorému sa pri viac ako 50 bodoch podarilo zaznamenať desať trojok a päť ziskov. Výhrou sa Warriors posunuli na piate miesto v Západnej konferencii.

„Sústredil som sa na to, ako dôležitý bol tento duel. Mali sme skvelý zápasový plán, proste sme chceli uspieť. Cítil som dobrý rytmus, krátke zápasové voľno mi pomohlo,“ uviedol Curry na pozápasovej tlačovej konferencii.

Hráči Chicaga Bulls si zabezpečili miestenku do predkola play off, keď zdolali Toronto 137:118. Pre Raptors to naopak znamenalo koniec nádejí na účasť vo „vyraďovačke“.

„Realita je, že sa na Východe nachádzala v dolnej polovici tabuľky. S vedením sme sa nebavili o tom, že by sme dali niekomu oddych alebo niečo také. Chceme pokračovať v napredovaní, pretože sme po zmenách v podstate nový kolektív,“ vyjadril sa po výhre tréner Bulls Billy Donovan.