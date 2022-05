Veľkú zásluhu mal na tom Butler. Miami otvorilo semifinále víťazne

NBA - semifinále play off

NEW YORK. Basketbalisti Miami Heat vstúpili úspešne do semifinálovej série play off NBA. V prvom finálovom dueli Východnej konferencie zdolali doma Boston 118:107, pod čo sa 41 bodmi podpísal Jimmy Butler.

Boston ešte v polčasovej prestávke viedol o osem bodov, ale domáci rozhodli o osude stretnutia v tretej štvrtine, ktorú ovládli jednoznačne 39:14.