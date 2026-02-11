VIDEO: Wembanyama žiaril pri triumfe nad Lakers. Proti oslabenému súperovi vytvoril klubový rekord

Francúzsky pivot Victor Wembanyama doviedol v NBA 40 bodmi basketbalistov San Antonia k víťazstvu nad oslabenými Los Angeles Lakers 136:108.
Už v prvej štvrtine nastrieľal 25 bodov, čo je klubový rekord. V polčase mal 22-ročný talent na konte 37 bodov.
Spurs vyhrali piatykrát za sebou a vyrovnali svoju najdlhšiu víťaznú sériu v sezóne. V Západnej konferencii sú druhí za obhajcom titulu Oklahomou City.
VIDEO: Bodový výkon Wembanyamu proti Lakers
Lakers, ktorým chýbali zranenia Luka Dončič, LeBron James, Austin Reaves, Deandre Ayton a Marcus Smart, podľahli San Antoniu tretíkrát zo štyroch zápasov v tomto ročníku. V tabuľke Západnej konferencie sú piati.
Wembanyamovi stačilo na 40 bodov odohrať len niečo vyše 26 minút, čo dokázali za posledných 50 sezón len ďalší dvaja hráči.
V zápase si pripísal aj 12 doskokov. Pri absencii radu opor dostal väčší priestor v tíme Lakers Jamesov syn Bronny a za 25 minút nastrieľal 12 bodov, čo je jeho sezónne maximum.
Ďalším autorom 40 bodov bol v utorok Jalen Brunson, ani jeho bodový výkon ale nepomohol New Yorku k úspechu v domácom zápase s Indianou.
Knicks podľahli najhoršiemu tímu Východnej konferencie 134:137 po predĺžení. Vlani finalisti Pacers vyhrali po sérii štyroch prehier.
Pascal Siakam sa o to zaslúžil 30 bodmi, Andrew Nembhard pridal 24 bodov a 10 asistencií. Domáci Josh Hart zaznamenal druhý triple double v sezóne za 15 bodov, 11 doskokov aj asistencií. Karl-Anthony Towns si pripísal 22 bodov a 14 doskokov, kým sa v predĺžení vyfauloval a v posledných dvoch minútach svojmu tímu chýbal.
V závere štvrtej štvrtiny pivot New Yorku dvoma trestnými hodmi 0,2 sekundy pred sirénou poslal stretnutie do predĺženia. Zápas priniesol 39 zmien vo vedení, čo je najviac v doterajšom priebehu sezóny.
Houston doma vyhral nad Los Angeles Clippers 102:95 a dostal sa na tretie miesto v Západnej konferencii. Kevin Durant prispel k výhre 26 bodmi, Alperen Sengün dal 22 bodov Kawhi Leonard, ktorý sa pri decembrovej výhre Clippers nad Houstonom blysol 41 bodmi, tentoraz nastrieľal 24 bodov.
Už ôsmu prehru v rade utrpel Dallas, ktorý prehral vo Phoenixe 111:120 a prežíva najhoršiu sériu za posledných desať rokov.
Hosťom nepomohlo 31 bodov Najiho Marshalla a ani 27 bodov jednotky vlaňajšieho draftu Coopera Flagga. Domáci Suns viedol s 23 bodmi Dillon Brooks.
NBA - výsledky:
New York Knicks - Indiana Pacers 134:137 pp (33:32, 36:31, 24:31, 31:30 - 10:13)
Najviac bodov: Brunson 40, Bridges a Towns (14 doskokov) po 22 - Siakam 30, Nembhard 24 (10 doskokov), Jackson 19
Houston Rockets - Los Angeles Clippers 102:95 (27:26, 24:26, 27:20, 24:23)
Najviac bodov: Durant 26, Sengün 22, Sheppard a Thompson po 16 - Leonard 24, Collins 17, Mathurin a Miller po 9
Phoenix Suns - Dallas Mavericks 120:111 (36:16, 29:32, 31:27, 24:36)
Najviac bodov: Brooks 23, Booker 19, Williams 13 - Marshall 31, Flagg 27, Middleton a Washington po 13
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 108:136 (30:47, 25:37, 26:31, 27:21)
Najviac bodov: Kennard a Timme po 14, Hayes 13 - Wembanyama 40 (12 doskokov), Bryant 16, Harper 15
