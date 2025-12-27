VIDEO: Chicago natiahlo sériu víťazstiev, Philadelphii nestačila ani bodová nádielka od Embiida

Basketbalisti Chicaga zvíťazili v nočnom dueli zámorskej NBA nad Philadelphiou 109:102.
Na piatom triumfe Bulls v rade sa 15 bodmi podpísali Zach Collins a Tre Jones, Coby White pridal ďalších 13. Hosťom nestačil ani 31-bodový výkon Joela Embiida.
Domáci tím rozhodol o triumfe v samotnom závere 10-bodovou šnúrou. V tabuľke Východnej konferencie sa aktuálnou sériou výsledkov posunuli už na deviatu pozíciu.
Ťažko vybojované víťazstvo
„Bolo to ťažko vybojované víťazstvo po vianočných sviatkoch. Nerodilo sa ľahko, ale uspeli sme. Nikdy sa nevzdávame. To, že sme vyhrali už piate stretnutie za sebou, hovorí o našom charaktere a aký sme tím. Neustále bojujeme ako jeden kolektív. Každý prispel k úspechu,“ citovala agentúra AFP pozápasové vyjadrenie Whitea.
Líder Východnej konferencie Detroit ukončil trojzápasovú sériu výhier, keď prehral na palubovke Utahu 129:131. O triumfe Jazz rozhodol 2,1 sekundy pred koncom hry Keyonte George.
Brown sa približuje k rekordu Birda
Štvrtýkrát za sebou sa z víťazstva tešili hráči Bostonu, ktorí zdolali Indianu 140:122. Jaylen Brown k tomu prispel 30 bodmi, Payton Pritchard pridal ďalších 29 a deväť doskokov.
Pre Browna to bolo už ôsme stretnutie, v ktorom zaznamenal 30 a viac bodov, čím sa priblížil ku klubovému rekordu Larryho Birda zo sezóny 1984/1985.
Legendárnemu krídelníkovi sa podarilo pokoriť túto métu v deviatich stretnutiach v rade.
„Indiana patrí k najťažším súperom v lige, aj keď výsledková bilancia hovorí niečo iné. Z môjho pohľadu to bola bitka protiútokov a strát na oboch stranách. Rozdiel bol v tom, že sme ich v druhom polčase dokázali v týchto ukazovateľoch pribrzdiť.
My sme k tomu urobili dobrú robotu v ofenzíve,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Bostonu Joe Mazzulla. Pri aktuálnej bodovej šnúre Browna vyhrali Celtics šesť z ostatných osem duelov.
Krejčí s dvojciferným počtom bodov
Český basketbalista Vít Krejčí nastrieľal v drese Atlanty 11 bodov, ale Hawks podľahli v piatok doma Miami 111:126 a zaznamenali piatu porážku v NBA za sebou.
Atlante sa nedarí napriek tomu, že sa jej pred štyrmi zápasmi vrátila do zostavy najväčšia hviezda Trae Young.
Bilancia Atlanty sa zhoršila na 15-17 a tímu patrí v tabuľke Východnej konferencie desiate, posledné postupové miesto do predkola play off.
V zostave s Youngom vyhrali Hawks len 22 percent svojich stretnutí, bez neho 58 percent. Young bol však proti Miami s 30 bodmi najlepším strelcom mužstva, k tomu pridal šesť asistencií.
Krejčí za 21 minút na ihrisku trafil tri zo siedmich trojok a celkovo štyri z deviatich striel, pridal blok, štyri doskoky a dve straty.
Český reprezentant nastrieľal dvojciferný počet bodov už tretíkrát za sebou, čo sa mu podarilo naposledy v polovici novembra, keď takéto stretnutia odohral za sebou dokonca štyri.
Popri Youngovi sa 24 bodmi, 10 asistenciami a deviatimi doskokmi blysol Jalen Johnson. Hawks sú jediným tímom v NBA, ktorý má negatívnu bilanciu doma (5-10), ale na palubovkách súperov je v pozitívnych číslach (10-7). Proti Miami stratili Krejčí so spoluhráčmi 21 gólov, súper naopak iba 12.
Heat, ktorým nevadilo, že absentovali Bam Adebayo či Tyler Herro, ťahali Norman Powell s 25 bodmi alebo švédsky reprezentant Pelle Larsson s osobným rekordom 21 bodov. Heat sú s bilanciou 16-15 na Východe ôsmi.
NBA - výsledky:
Atlanta - Miami 111:126 (32:32, 19:31, 33:27, 27:36)
Najviac bodov: Young 30, J. Johnson 24 (10 asistencií), N. Alexander-Walker 15 - Powell 25, Larsson 21, Wiggins 18
Indiana - Boston 122:140 (39:28, 22:47, 30:36, 31:29)
Najviac bodov: Nembhard 18, Mathurin a McConnell po 13 - Brown 30, Pritchard 29, Hauser 23
Orlando - Charlotte 105:120 (28:38, 20:19, 29:39, 28:24)
Najviac bodov: Black 24, Carter 16, Bane 15 (10 doskokov) - La. Ball 22, Bridges (11 doskokov) a Knueppel po 16
Washington - Toronto 138:117 (35:32, 38:30, 29:38, 36:17)
Najviac bodov: K. George 23, Coulibaly a McCollum po 21 - Ingram 29, Quickley 25, Walter 15
Chicago - Philadelphia 109:102 (30:28, 19:24, 32:33, 28:17)
Najviac bodov: Collins a Jones po 15, White 13 - Embiid 31, Maxey 27, P. George 15 (12 doskokov)
Memphis - Milwaukee 125:104 (25:35, 35:15, 32:33, 33:21)
Najviac bodov: Jackson 24, Spencer 19, Morant 17 (10 asistencií) - Green 20, Porter a Portis (12 doskokov) po 16
New Orleans - Phoenix 108:115 (23:26, 25:27, 32:28, 28:34)
Najviac bodov: Williamson 20, Murphy a Poole po 19 - Booker 30, Williams 24 (13 doskokov), Gillespie 16
Utah - Detroit 131:129 (33:36, 34:32, 44:35, 20:26)
Najviac bodov: K. George 31, Markkanen 30, Sensabaugh 20 - Cunningham 29 (17 asistencií), Harris 16, Robinson 14
Portland - LA Clippers 103:119 (35:25, 27:31, 16:29, 25:34)
Najviac bodov: Avdija 29, Camara 20, Sharpe 16 - Harden 34, Lopez 31, Leonard 28
