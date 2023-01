Divácky rekord v San Antoniu, Denver zvíťazil nad Clippers i bez Jokiča

Na štadióne už hrávali v rokoch 1992-2003, v tých časoch však využili kapacitu maximálne 39.554 divákov pre úspešné finále proti New Yorku Knicks v roku 1999. Do svojho bývalého domova sa vrátili na oslavu 50. výročia založenia klubu.

Obhajcovia titulu Golden State majú v prebiehajúcom ročníku najhoršiu bilanciu u súperov zo všetkých tímov NBA, no na palubovke mladého tímu v prestavbe nastúpili po dlhšom čase v kompletnom zložení.

Bez problémov si pripísali nielen štvrtú výhru vonku, ale vylepšili si aj sezónny strelecký rekord. Až osem ich hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel, najviac bodov dal z pozície náhradníka Jordan Poole - 25.

"Program pred stretnutím bol pre mňa mimoriadne dojemný. Zažil som výpravu do útrob spomienok. Keď vám tlieska 68.000 ľudí, to vám nabehnú zimomoriavky. Spurs pripravili naozaj výnimočný večer," poďakoval sa Kerr podľa AP.

Líder Západnej konferencie Denver nechal s boľavým zápästím oddychovať svoju hlavnú oporu Nikolu Jokiča. Napriek tomu Nuggets tretíkrát v sezóne dokázali zdolať Los Angeles Clippers, tentokrát na ich palubovke 115:103. Denver si pripísal piate víťazstvo v sérii.

"Uspeli sme bez Nikolu, no nerobme z toho veľkú vec. To by bola neúcta voči iným hráčom," konštatoval tréner Denveru Mike Malone.