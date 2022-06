Skvelá defenzíva a Stephen Curry. Warriors našli cestu na vyrovnanie finále NBA

NBA - finále play off - 2. zápas:

"Povedali sme si, že musíme hrať lepšie a zodpovednejšie ako v prvom zápase a som rád, že sa nám to podarilo. Teraz musíme to isté zopakovať aj na palubovke súpera," tešil sa po stretnutí Curry.

Tréner Bostonu Ime Udoka ľutoval príliš veľa stratených lôpt, ktoré boli podľa neho kľúčové v druhom finálovom stretnutí:

"Tretia štvrtina bola pre mňa sklamaním, ale už v prvom polčase sme premárnili naše šance. Začali sme výborne, viedli sme o deväť (13:22 - pozn.), ale potom sa to začalo. Strácali sme zbytočne lopty a súperovi sme dovolili zobrať duel do svojej réžie. Je to škoda, mohlo to byť pre nás pred domácimi zápasmi oveľa lepšie."

Séria sa za vyrovnaného stavu presúva do Bostonu, tretí duel je na programe v noci na štvrtok o 3.00 SELČ.