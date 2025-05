Hráči Golden State ovládli rozhodujúci siedmy duel v Houstone, Indiana zaskočila Cleveland

NEW YORK. Basketbalisti Golden State Warriors postúpili do semifinále Západnej konferencie zámorskej NBA.

Štvrťfinálová séria vyústila do siedmeho stretnutia, hoci Warriors mali náskok 3:1 na zápasy.

„Jednoducho som sa snažil chytiť príležitosti, tešiť sa z prítomného okamihu a byť v ňom. Snažím sa byť sám sebou. Ale dnes večer to bola zábava,“ konštatoval 32-ročný basketbalista podľa AP.

„Nebol to len Buddyho skvelý strelecký výkon, bol obojstranný. Myslím si, že jeho bránenie bolo fantastické,“ dodal Kerr.

„Mali sme šťastie, že sme sa z tejto série dostali. Bola to neuveriteľne pôsobivá ukážka odhodlania,“ pripustil tréner Golden State Steve Kerr.

Houston odohral svoje prvé play off od roku 2020. V hlavnej časti vyhral 52 zápasov a obsadil druhú priečku.

„Mali sme neviem koľko víťazstiev, druhé miesto a všetko ostatné, ale to teraz nikoho nezaujíma. Ide o to, kde sme skončili.

V tejto sérii sme mali svoje šance a všetci sme očakávali, že budeme hrať ďalej, takže je to sklamanie. Teraz to bude bolieť, ale využime to na motiváciu a všetci sa vráťme lepší,“ uviedol kouč Rockets Ime Udoka. Golden State sa v semifinále stretne s Minnesotou.

Na východe sa v drese Clevelandu blysol Donovan Mitchell, ktorý prekonal jeden z rekordov legendárneho Michaela Jordana v play off.

Už v ôsmom úvodnom zápase série za sebou zaznamenal aspoň 30 bodov, zatiaľ čo Jordan ich mal sedem v rokoch 1991 až 1993 a neskôr opäť v rokoch 1997 až 1998.

Mitchella však zaujímal výsledok: „Jordan vyhral prvý zápas, ja nie. Vždy je skvelé byť v skvelej spoločnosti, ale prehrali sme.“

Indianu viedol Andrew Nembhard s 23 bodmi, Tyrese Haliburton pridal 22 a 13 asistencií. „Myslím si, že sme odviedli skvelú prácu v tom, že sme šli na to správne už od začiatku zápasu,“ povedal Haliburton.