VIDEO: Dončič opäť hrdinom tímu. Phoenix rozhodol nad lídrom súťaže v úplnom závere

Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v noci na pondelok v zámorskej NBA nad Memphis Grizlies 120:114. Domácich potiahli za víťazstvom hviezdni Luka Dončič a LeBron James.
Dončič zariadil 36 bodov svojho tímu, o desať viac než veterán James. Ten však mal double-double, keďže zaznamenal aj 10 asistencií. Jeho tím prehrával o 16 bodov, päť a pol minúty pred koncom to ešte bolo o bod, no Lakers nakoniec dokázali otočiť.
VIDEO: Dončič a jeho 36 bodov proti Memphisu
Domácemu celku chýbal vo štvrtom dueli za sebou rozohrávač Austin Reaves. „Niekedy, keď absentuje hviezda, dáva to ostatným príležitosti a sú priebojnejší. Ale tiež si myslím, že sa môže zmeniť spôsob, akým tím hrá.
Niekedy to nie je o tom, či dokážeme ustrážiť toho jedného hráča, ale o tímovom úsilí a nasadení dostať sa späť do hry,“ uviedol tréner tímu JJ Redick na pozápasovej tlačovej konferencii. Najproduktívnejším hráčom hostí bol 23-bodový Jaylen Wells.
Hráči Phoenixu zvíťazili doma nad lídrom súťaže Oklahomou City 108: 105, zápas rozhodol trojkou v poslednej sekunde Devin Booker. Pre obhajcu titulu to bola iba šiesta prehra v sezóne. Suns vyšla odveta za mesiac starú prehru 89:138, ktorá bola najvyššia v histórii Phoenixu.
Oklahoma City pritom viedla v druhej štvrtine už o 18 bodov, ale o náskok prišla. Aj vďaka ôsmim trojkám náhradníka Suns Jordana Goodwina, ktorý si 26 bodmi vylepšil osobný rekord.
VIDEO: Záver zápasu Phoenix - Oklahoma City
V poslednej štvrtine sa pridal Dillon Brooks 14 zo svojich 22 bodov a Phoenix išiel v koncovke do štvorbodového vedenia. Hostia síce ešte zabojovali a vyrovnali, no posledné slovo mal Booker. Loptu nikomu nepožičal a aj cez dvoch obrancov trafil presne.
V drese Oklahomy City sa príliš nedarilo Shai Gilgeousi-Alexandrovi, ktorý na 25 bodov potreboval 22 striel. Najväčší rozdiel bol medzi oboma tímami na doskoku, keď Phoenix nazbieral o 20 doskokov viac ako súper.
Denver bez zraneného Nikolu Jokiča podľahol 115:127 na ihrisku Brooklynu. Proti svojmu bývalému tímu zažiaril Michael Porter Jr., ktorý domácim pomohol 27 bodmi a 11 doskokmi. Nuggets ťahal Jamal Murray s 27 bodmi a osobným rekordom 16 asistencií.
Tim Hardaway Jr. pridal 26 bodov a Aaron Gordon 20 bodov. Bez Jokiča mal Denver problém na doskoku, kde prehral 33:44.
Detroit vybojoval víťazstvo 114:110 nad Clevelandom a má na čele Východnej konferencie náskok troch výhier na druhý New York. Cade Cunningham k úspechu prispel 27 bodmi a Daniss Jenkins 25 bodmi.
Dvadsať z nich dal v druhej štvrtine, ktorú Pistons ovládli 47: 28 a napravili úvodnú štvrtinu, ktorú naopak o deväť bodov prehrali. V závere Jenkins uhájil trestnými hody tesné vedenie.
Janis Adetokunbo doviedol Milwaukee k výhre 115:98 nad Sacramentom, keď nazbieral 37 bodov a 11 doskokov. Podvanásty v sezóne mal viac bodov, ako koľko odohral minút. Kevin Porter Jr. pridal 25 bodov.
Už dvanástu prehru v rade utrpeli vlani finalisti z Indiany, ktorí prehrali v Orlande 127:135. Víťaza ťahali s 31 bodmi Desmond Bane, s 28 bodmi Paolo Banchero a s 27 bodmi Anthony Black. Pacers nepomohlo ani 34 bodov Pascala Siakama a majú najdlhšiu sériu prehier od sezóny 1988/89. Tréner Indiany Rick Carlisle tak stále čaká na jubilejnú tisícku výhru v kariére.
Minnesota prehrala Washington 141:115 aj vďaka 35 bodom Anthonyho Edwardsa. Norman Powell riadil 34 bodmi výhru Miami 125: 106 nad New Orleans, deviatimi trojkami si vytvoril osobný rekord.
NBA - 5. január:
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27)
Najviac bodov: Mitchell 30, Garland 16, Merrill a Mobley po 15 - Cunningham 27, Jenkins 25, Robinson 12
Orlando Magic - Indiana Pacers 135:127 (28:36, 41:22, 38:42, 28:27)
Najviac bodov: Bane 31, Banchero 28 (12 doskokov), Black 27 (10 asistencií) - Siakam 34, Nesmith 25, Nembhard 20 (11 asistencií)
Brooklyn Nets - Denver Nuggets 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31)
Najviac bodov: Porter 27 (11 doskokov), Clowney 22, Sharpe a Thomas po 17 - Murray 27 (16 asistencií), Hardaway 26, Watson 23
Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 115:141 (28:38, 30:35, 21:35, 36:33)
Najviac bodov: McCollum 20, Johnson a Kispert po 13 - Edwards 35, Randle 22, Gobert 18 (14 doskokov)
Miami Heat - New Orleans Pelicans 125:106 (43:39, 27:23, 23:15, 32:29)
Najviac bodov: Powell 34, Jovič 19, Larsson a Ware (12 doskokov) po 16 - Murphy 27, Fears 21, Queen 13
Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 108:105 (20:26, 22:23, 32:24, 34:32)
Najviac bodov: Goodwin 26, Booker 24, Brooks 22 - Gilgeous-Alexander 25, Williams 23, Holmgren 18
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 98:115 (26:28, 18:34, 25:23, 29:30)
Najviac bodov: Westbrook 21, LaVine 20, Schröder 13 - Antetokunmpo 37 (11 doskokov), Porter 25 (10 asistencií), Turner 15
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)
Najviac bodov: Dončič 36, James 26 (10 asistencií) a LaRavia po 26 - Wells 23, Coward 16, Jackson 14
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia