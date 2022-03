Denver si skomplikoval cestu do play off, zaváhala aj Philadelphia

NEW YORK. Basketbalisti Denveru Nuggets prehrali doma s Bostonom Celtics 104:124 a skomplikovali si situáciu v boji o postup do play off NBA.

Po druhej prehre za sebou klesli za Minnesotu na siedmu priečku, ktorá znamená účasť v play in. Za Boston dali Jayson Tatum a Jaylen Brown zhodne po 30 bodov, domácim nestačilo 23 bodov Nikolu Jokiča.

Doma neuspel ani tretí tím Východnej konferencie z Philadelphie, ktorý podľahol Torontu 88:93. Raptors uspeli v piatom zápase vonku v sérii a na siedmej priečke sú iba jeden zápas za šiestym Clevelandom.