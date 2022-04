Obrovská dráma v Bostone. Tatum rozhodol v poslednej sekunde

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee Bucks úspešne vstúpili do play off NBA. Obhajcovia titulu zdolali v noci na pondelok Chicago Bulls 93:86.

V priebehu zápasu síce premrhali 16-bodový náskok, napokon však zlomili odpor súpera. Giannis Antetokounmpo zaznamenal 27 bodov a 16 doskokov.

"Musíme sa naučiť vyhrávať aj škaredé zápasy. Dnes to bol jeden z nich. Bola to neľútostná bitka so šťastným koncom pre nás," uviedol pre akreditované médiá Jrue Holiday, ktorý päť minút pred koncom premenil dôležitú trojku.