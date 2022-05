Prekvapenia v NBA. Končí víťaz základnej časti aj obhajca titulu

NEW YORK. Basketbalisti Dallasu Mavericks a tiež Bostonu Celtics sa prebojovali do semifinále play off zámorskej NBA.

Dallas triumfoval v rozhodujúcom zápase semifinále Západnej konferencie na palubovke víťaza základnej časti Phoenixu Suns vysoko 123:90.

Hostí potiahol hviezdny Slovinec Luka Dončič, ktorý nazbieral 35 bodov, desať doskokov a štyri asistencie. Spencer Dinwiddie mu sekundoval s 30 bodmi.

Dallas sa vo finále konferencie stretne s Golden State Warriors.

Boston taktiež v siedmom zápase zdolal úradujúcich šampiónov Milwaukee Bucks 109:81 a zaistili si súboj s Miami Heat, ktoré si poradilo s Philadelphiou.